Подмосковные школьники и студенты вспомнили героизм ленинградцев в годы блокады

Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

27 января в школах и колледжах Подмосковья провели памятные мероприятия, посвящённые 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады, чтобы сохранить историческую память о героизме и стойкости жителей города во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.



В качестве школьного звонка использовали фрагмент Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича. Произведение впервые прозвучало летом 1942 года в блокадном Ленинграде и стало символом несгибаемого духа жителей города.

Во время уроков истории и внеурочных занятий школьники посмотрели документальный фильм Арины Шараповой «Город-герой Ленинград» об обороне города, подвиге жителей и значении Ленинграда в победе над фашизмом.

Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области
В гимназии Долгопрудного старшеклассники-наставники «Орлят России» провели лекцию для младших школьников. Они рассказали о жизни детей в блокадном Ленинграде и организовали мастер-класс по созданию белых ангелов в память о юных героях.
«Поделки в виде ангелов дали понять малышам, что все плохое обязательно заканчивается, самое важное — уметь ценить то, что имеешь сейчас, дорожить семьёй», — отметила участница «Орлят России» Ульяна Кулакова.
Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области
Студенты колледжа «Энергия» посмотрели моноспектакль «Метроном», рассказывающий историю молодой женщины в блокадном Ленинграде. Постановка затронула темы страдания и голода, но прежде всего — стойкости духа, любви и человечности.

В Чеховском техникуме провели цикл памятных мероприятий:
  • торжественные занятия в учебных группах;
  • подготовку докладов о героической обороне города;
  • просмотр фильма «Помнить, чтобы жить!» с последующим обсуждением.
Мероприятия помогли школьникам и студентам лучше понять подвиг ленинградцев, ощутить ценность семейных и человеческих связей в то время.
