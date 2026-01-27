Подмосковные школьники и студенты вспомнили героизм ленинградцев в годы блокады

27 января 2026, 12:31

27 января в школах и колледжах Подмосковья провели памятные мероприятия, посвящённые 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады, чтобы сохранить историческую память о героизме и стойкости жителей города во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.





В качестве школьного звонка использовали фрагмент Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича. Произведение впервые прозвучало летом 1942 года в блокадном Ленинграде и стало символом несгибаемого духа жителей города.



Во время уроков истории и внеурочных занятий школьники посмотрели документальный фильм Арины Шараповой «Город-герой Ленинград» об обороне города, подвиге жителей и значении Ленинграда в победе над фашизмом.



В гимназии Долгопрудного старшеклассники-наставники «Орлят России» провели лекцию для младших школьников. Они рассказали о жизни детей в блокадном Ленинграде и организовали мастер-класс по созданию белых ангелов в память о юных героях.

«Поделки в виде ангелов дали понять малышам, что все плохое обязательно заканчивается, самое важное — уметь ценить то, что имеешь сейчас, дорожить семьёй», — отметила участница «Орлят России» Ульяна Кулакова.

