Совет Первых Подмосковья утвердил планы работы на 2026 год

27 января 2026, 10:15

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

В Доме правительства Московской области прошла рабочая встреча активистов Движения Первых с первым замминистра образования региона Ларисой Сулима. В обсуждении приняли участие 30 членов регионального Совета, а также председатель Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова. Об этом сообщили в Минобразования Московской области.





Участники подвели итоги работы Совета за 2025 год. За это время активисты реализовали десятки инициатив и проектов. Основными направлениями стали образование, общественная дипломатия, культура и искусство, волонтёрство, патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти, а еще — медиакоммуникации.



На встрече утвердили ключевые задачи Совета на 2026 год. Их сформировали с учётом запросов молодёжи и приоритетов развития Московской области. Участники отметили, что команда готова к новым большим проектам и результатам.



Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области Как сообщили в Министерстве образования Московской области, сейчас в регионе работают 932 первичных отделения Движения Первых. Их открыли на базе школ, колледжей и организаций дополнительного образования. При поддержке ведомства Движение участвует во Всероссийских проектах, включая «Большую перемену» и «Зарницу 2.0».



В 2026 году в Подмосковье расширят просветительские и патриотические программы. В учебно-методическом центре «Авангард» проведут пять профильных смен «Растим патриотов России» для 3 000 детей и две смены «Орлят России», в которых примут участие 1 200 ребят. А еще тематические смены Движения Первых организуют в пришкольных подмосковных лагерях.



Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области Кроме того, стартует ежегодный конкурс родительских комитетов «Секрет дружного класса. Родители Первых». Он пройдет в несколько этапов и объединит лучшие инициативы родительских сообществ, принимающих участие в воспитательной работе школ.

