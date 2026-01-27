«Сенеж» приглашает специалистов на программу развития управленческих команд

27 января 2026, 12:00

оригинал Фото: пресс-служба Президентской платформы «Россия — страна возможностей»

В Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» открыли набор в третий поток программы «Школа тренеров команд». Образовательный проект готовит специалистов, которые могут сопровождать управленческие команды на всех этапах их работы. Приём заявок — до 24 февраля.





В новом сезоне обучение пройдёт с марта по октябрь и будет включать три очных модуля, онлайн-сопровождение, стажировки на проектах Президентской платформы и итоговую аттестацию. Первый модуль развивает навыки командной работы и лидерства, второй — учит управлять развитием команды от оценки потенциала до выхода на рабочий режим, третий показывает, как сделать команду высокоэффективной.



«Сегодня стране нужны эффективные команды для достижения амбициозных целей, но не менее важны люди, которые могут профессионально сопровождать эти команды на всех этапах: от создания и сонастройки до выхода на уровень реальных результатов. Именно таких специалистов мы готовим в «Сенеже». Участники «Школы тренеров команд» уже в процессе обучения включаются в сопровождение масштабных мероприятий Президентской платформы, а также большинства образовательных проектов нашей Мастерской, включая международные программы», – отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Сергей Бочаров.

