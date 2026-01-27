«Сенеж» приглашает специалистов на программу развития управленческих команд
В Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» открыли набор в третий поток программы «Школа тренеров команд». Образовательный проект готовит специалистов, которые могут сопровождать управленческие команды на всех этапах их работы. Приём заявок — до 24 февраля.
В новом сезоне обучение пройдёт с марта по октябрь и будет включать три очных модуля, онлайн-сопровождение, стажировки на проектах Президентской платформы и итоговую аттестацию. Первый модуль развивает навыки командной работы и лидерства, второй — учит управлять развитием команды от оценки потенциала до выхода на рабочий режим, третий показывает, как сделать команду высокоэффективной.
«Сегодня стране нужны эффективные команды для достижения амбициозных целей, но не менее важны люди, которые могут профессионально сопровождать эти команды на всех этапах: от создания и сонастройки до выхода на уровень реальных результатов. Именно таких специалистов мы готовим в «Сенеже». Участники «Школы тренеров команд» уже в процессе обучения включаются в сопровождение масштабных мероприятий Президентской платформы, а также большинства образовательных проектов нашей Мастерской, включая международные программы», – отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Сергей Бочаров.В программе смогут принять участие специалисты с высшим образованием и опытом работы от 3 до 10 лет в тренингах, коучинге, фасилитации, командообразовании или работе со спортивными командами. Затем отберут 100 участников, готовых развивать эффективность управленческих команд в регионах.
По словам руководителя структурного подразделения Центра непрерывного повышения педагогического мастерства Александра Кармаева, который участвовал во втором сезоне программы, обучение даёт возможность реализовывать программы для управленческих команд, особенно ценны практические инструменты и модель 5F. Он советует подавать заявку, тщательно подготовив документы для успешного прохождения отбора.
Главный архитектор программы Евгения Подарина отметила, что ключевой особенностью третьего сезона станут прикладные выпускные проекты в формате командообразующих тренингов для управленческих команд регионов. Интенсивы помогут гос- и муниципальным служащим усилить межведомственное взаимодействие и эффективнее выполнять задачи в ходе реализации национальных и социальных проектов.
Лекции и мастер-классы для участников проведут федеральные эксперты, а сопровождать тренеров будут специалисты Центра Командных Компетенций и Факультета оценки и развития руководящих кадров РАНХиГС.
За время работы «Школы тренеров команд» с сентября 2024 года 160 участников из 46 регионов России стали сертифицированными тренерами, создали более 60 собственных проектов и мастер-сессий, организовали региональные мероприятия и прошли стажировки на ключевых программах Президентской платформы.
Подробнее — на официальном сайте.