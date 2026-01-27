Школьникам и студентам Подмосковья рассказали, как открыть собственный бизнес
26 января в школах и колледжах Подмосковья провели очередной урок из цикла «Разговоры о важном», посвящённый теме «Как создавать свой бизнес?». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.
Учащиеся обсуждали, кто такой предприниматель и что такое бизнес, какие качества нужны для запуска своего дела и как строить процесс открытия предприятия. Особое внимание уделили поиску и оценке бизнес-идей, а еще — мерам господдержки для тех, кто только начинает своё дело.
Ребята узнали, что бизнес — это не только источник дохода, но и зона повышенной ответственности. В ходе урока они рассматривали предпринимательскую деятельность как способ реализации своих идей, улучшения жизни людей, а также путь к личному успеху и эффективной командной работе.
В качестве федерального спикера выступил председатель Общественного совета при Минэкономразвития России и основатель группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик.
В ведомстве уточнили, что во время интерактивной части занятия школьники и студенты выполняли практические задания: разрабатывали проекты, намечали первые шаги для запуска собственного дела и презентовали свои идеи в группах.
