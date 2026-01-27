Школьникам и студентам Подмосковья рассказали, как открыть собственный бизнес

27 января 2026, 11:55

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

26 января в школах и колледжах Подмосковья провели очередной урок из цикла «Разговоры о важном», посвящённый теме «Как создавать свой бизнес?». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.