Подмосковные театры принимают участие во всероссийском фестивале-смотре

06 октября 2026, 16:46

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Театры из разных округов Московской области стали участниками всероссийского фестиваля-смотра «Атлас театральной России». В рамках проекта они демонстрируют свои спектакли в столичной «Мастерской «12» Никиты Михалкова. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.