В Подмосковье определились финалисты конкурса молодых правозащитников

06 октября 2026, 15:57

оригинал Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области)

Первый этап конкурса «Молодой правозащитник Московской области» завершился в регионе. В финал вышли десять человек. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.





Конкурсанты представляли на суд жюри результаты своей деятельности в сфере правового просвещения и защиты прав граждан, в том числе – в рамках различных общественных и волонтёрских проектов.





«Задача нашего конкурса — внести вклад в формирование правозащитного сообщества Московской области среди молодежи. Наши конкурсанты не ограничиваются профессиональной практикой: они помогают людям в конкретных жизненных ситуациях, занимаются правовым просвещением, реализуют волонтёрские и социальные инициативы. Важно, что конкурс позволяет участникам обмениваться опытом и учиться друг у друга. Это формирует сильную правозащитную среду», — сказала омбудсмен региона Ирина Фаевская.