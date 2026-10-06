В Подмосковье определились финалисты конкурса молодых правозащитников
Первый этап конкурса «Молодой правозащитник Московской области» завершился в регионе. В финал вышли десять человек. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
Конкурсанты представляли на суд жюри результаты своей деятельности в сфере правового просвещения и защиты прав граждан, в том числе – в рамках различных общественных и волонтёрских проектов.
«Задача нашего конкурса — внести вклад в формирование правозащитного сообщества Московской области среди молодежи. Наши конкурсанты не ограничиваются профессиональной практикой: они помогают людям в конкретных жизненных ситуациях, занимаются правовым просвещением, реализуют волонтёрские и социальные инициативы. Важно, что конкурс позволяет участникам обмениваться опытом и учиться друг у друга. Это формирует сильную правозащитную среду», — сказала омбудсмен региона Ирина Фаевская.Финалистами стали Юлия Юдина, Евгения Чиркунова, Георгий Терехов, Макка Салигова, Антон Пивоваров, Юлия Мухина, Анна Лузгина, Илья Ермолов, Ирина Дементьевская и Сергей Аскаров.
В финале конкурса, который состоится 22 октября, участники должны будут представить комиссии презентации по своим проектам и результатам работы и рассказать о своих достижениях в сфере правозащиты.