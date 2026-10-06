Строительство школы с детсадом на 1700 мест в Люберцах завершат в 2028 году

06 октября 2026, 15:05

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Воспитательно-образовательный комплекс со школой на 1 500 учеников и детским садом на 200 воспитанников строят на улице Гоголя в Люберцах. Сдать объект в эксплуатацию планируют до 1 сентября 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В настоящее время готовность объекта превышает 45%.





«Сейчас строители закрывают тепловой контур. Они занимаются устройством кровли, устанавливают оконные блоки, а также прокладывают наружные и монтируют внутренние инженерные коммуникации. На площадке заняты 60 человек, используются четыре единицы техники», — говорится в сообщении.