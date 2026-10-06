Подмосковные театры принимают участие во всероссийском фестивале-смотре
Театры из разных округов Московской области стали участниками всероссийского фестиваля-смотра «Атлас театральной России». В рамках проекта они демонстрируют свои спектакли в столичной «Мастерской «12» Никиты Михалкова. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
Первым подмосковным участником фестиваля-смотра стал драматический театр «Наш дом» из Химок. Он в понедельник, 5 октября, представил на суд зрителей комедию «Шукшинские рассказы», литературной основой которой стала проза Василия Шукшина.
6 октября на подмостки «Мастерской «12» выйдут актёры драматического театра «Театральный ковчег в Дубраве» имени протоиерея Александра Меня из Сергиева Посада. Они сыграют постановку «Иудушка. Страсти» по мотивам романа Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы». Спектакль создан в рамках федерального проекта «Культура малой Родины».
7 октября на малой сцене театр кукол «Огниво» из Мытищ покажет спектакль «Сергий Радонежский», поставленный по житию святого, написанному его учеником Епифанием Премудрым. В спектакле рассказывается об основных вехах жизни Сергия Радонежского, о его юных годах и о том, как он становится одним из самых значимых духовных лиц в жизни нашего Отечества. А на большой сцене в тот же день труппа Московского областного театра драмы и комедии из Ногинска сыграет свою премьеру «Дон Кихот, человек из Ламанчи» по пьесе Дейла Вассермана.
8 октября фестивальную программу продолжит музыкальный спектакль «Небесный тихоход» в постановке Пушкинского музыкально-драматического театра. Зрителей ждёт лирическая комедия, созданная по мотивам одноимённого советского фильма.
А завершит показ театров Подмосковье 9 октября Московский областной государственный академический театр балета «Русский балет» имени В.М. Гордеева. Он представит «Жизель» на музыку французского композитора Адольфа Адана.
Программа фестиваля-смотра «Атлас театральной России» включает спектакли из разных уголков страны и направлен на широкую аудиторию. У каждого из регионов есть пять дней, чтобы продемонстрировать своё искусство на сцене «Мастерской «12». Показы проводятся с января 2026 года.
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