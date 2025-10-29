Подмосковный доброволец Екатерина Халикова рассказала, как стать волонтёром

29 октября 2025, 13:03

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

В Подмосковье накануне Дня волонтёра Московской области прошёл форум «Молодёжь в добровольчестве». На него съехались более 100 участников из Балашихи, Ногинска, Воскресенска, Домодедова, Жуковского, Люберец, Раменского и Электростали.





Об этом рассказала «Радио 1» спикер форума, региональный эксперт международной премии #МЫВМЕСТЕ, менеджер волонтёрского корпуса Международного музыкального конкурса «Интервидение» Екатерина Халикова из города Домодедово.



Волонтёры тренировали навыки общения и взаимодействия, учились договариваться, находить компромиссы и чётко выражать свои мысли. Организовало мероприятие Министерство информации и молодёжной политики Московской области.

«Когда задумывались подобные форумы, основной целью было информирование о движении волонтёров в Подмосковье и о продвижении его ценностей. Дальше мы поняли, что про нас многие знают и хотят присоединиться. Основной целью стало привлечение различных категорий граждан – не только молодёжи, но категории, которая мало где учитывается. Это жители старше 35 лет, которым интересно и важно поучаствовать в каких-то добрых делах. Считаю, что цели форума достигнуты. У меня был мастер-класс по развитию навыков через волонтёрскую деятельность. Мы говорили, как такая деятельность помогает развивать тот или иной навык, пробовали отработать всё на себе», – отметила Халикова.

«Стать добровольцем – очень важный и серьёзный шаг. Но, на мой взгляд, проблема в том, что люди не до конца понимают, что добровольчество – ещё и возможность самореализоваться. Это самый простой способ развить себя и свои собственные навыки через помощь другому», – сказала собе6седница «Радио 1».

«В каждом муниципалитете Московской области есть центры поддержки добровольчества, доброцентры, ресурсные центры. Все контакты – в открытом доступе. Можно прийти туда и сказать: «Я хочу стать волонтёром». Можно поступить другим способом – зарегистрироваться на платформах «Волонтёр.МО» или «Добро.РФ» и отслеживать, какие мероприятия будут проводить рядом с вами. Но прийти в первый раз очень сложно. Лучше взять с собой кого-нибудь для поддержки – друга, подругу. Это всегда хорошо работает. Нужно прийти и сказать: «Всем привет! Я хочу попробовать помочь». Самое сложное – сделать первый шаг. А дальше всё обязательно получится», – уверена Халикова.