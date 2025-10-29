Достижения.рф

Подмосковный доброволец Екатерина Халикова рассказала, как стать волонтёром

Фото: пресс-служба МИМП МО

В Подмосковье накануне Дня волонтёра Московской области прошёл форум «Молодёжь в добровольчестве». На него съехались более 100 участников из Балашихи, Ногинска, Воскресенска, Домодедова, Жуковского, Люберец, Раменского и Электростали.



Об этом рассказала «Радио 1» спикер форума, региональный эксперт международной премии #МЫВМЕСТЕ, менеджер волонтёрского корпуса Международного музыкального конкурса «Интервидение» Екатерина Халикова из города Домодедово.

Волонтёры тренировали навыки общения и взаимодействия, учились договариваться, находить компромиссы и чётко выражать свои мысли. Организовало мероприятие Министерство информации и молодёжной политики Московской области.

«Когда задумывались подобные форумы, основной целью было информирование о движении волонтёров в Подмосковье и о продвижении его ценностей. Дальше мы поняли, что про нас многие знают и хотят присоединиться. Основной целью стало привлечение различных категорий граждан – не только молодёжи, но категории, которая мало где учитывается. Это жители старше 35 лет, которым интересно и важно поучаствовать в каких-то добрых делах. Считаю, что цели форума достигнуты. У меня был мастер-класс по развитию навыков через волонтёрскую деятельность. Мы говорили, как такая деятельность помогает развивать тот или иной навык, пробовали отработать всё на себе», – отметила Халикова.
По её мнению, добровольчество важно как в молодёжной, так и в любой другой возрастной среде.
«Стать добровольцем – очень важный и серьёзный шаг. Но, на мой взгляд, проблема в том, что люди не до конца понимают, что добровольчество – ещё и возможность самореализоваться. Это самый простой способ развить себя и свои собственные навыки через помощь другому», – сказала собе6седница «Радио 1».
По словам Екатерины Халиковой, стать добровольцем очень просто. Трудно лишь сделать первый шаг.
«В каждом муниципалитете Московской области есть центры поддержки добровольчества, доброцентры, ресурсные центры. Все контакты – в открытом доступе. Можно прийти туда и сказать: «Я хочу стать волонтёром». Можно поступить другим способом – зарегистрироваться на платформах «Волонтёр.МО» или «Добро.РФ» и отслеживать, какие мероприятия будут проводить рядом с вами. Но прийти в первый раз очень сложно. Лучше взять с собой кого-нибудь для поддержки – друга, подругу. Это всегда хорошо работает. Нужно прийти и сказать: «Всем привет! Я хочу попробовать помочь». Самое сложное – сделать первый шаг. А дальше всё обязательно получится», – уверена Халикова.
День добровольца Московской области, учреждённый в 2017 году, отмечают 29 октября. Региональное движение «Волонтёры Подмосковья» начало работу в 2020 году. Сейчас оно насчитывает более 60 тысяч активистов. Текущий год стал для них юбилейным.
