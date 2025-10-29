Губернатор Воробьёв наградил волонтёров в День добровольца Московской области

29 октября 2025, 12:01

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил волонтёров с региональным Днём добровольца. Он поблагодарил их за добрые дела и вручил областные награды.





Праздник отмечают в Московской области 29 октября. Движение «Волонтёры Подмосковья» начало работу в 2020-м, и текущий год стал для активистов юбилейным.

«Мы учредили День волонтёра, чтобы встречаться с самыми активными и заслуженными добровольцами, вручать им награды. Сегодня это армия единомышленников, очень добрых людей, которые помогают людям в самых разных ситуациях, не жалея сил и времени. Всегда задаю себе вопрос, что побудило отдельно взятого парня или девушку заниматься добрыми делами в Климовске или на берегах Анапы, оказывать помощь в период пандемии или участвовать в акции «Доброе дело». Вы собираетесь вместе и помогаете людям, когда это необходимо. Это всегда вызывает уважение. Хочу сказать искренние слова благодарности всем волонтёрам, их наставникам, родителям. В движении «Волонтёры Подмосковья» зарегистрированы уже 60 тысяч человек, но думаю, это число в нашем многомиллионном регионе гораздо больше», – отметил Воробьёв.

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)



Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Как только я узнал, что там произошло, сразу захотел помочь. А потом позвонили из Министерства информации и молодёжной политики Московской области и предложили отправиться в Анапу руководителем делегации Подмосковья. Мы стали набирать команду волонтёров со всей области, и у нас образовалась делегация из более чем 80 человек. Мы и пляж очищали от мазута, и спасали пострадавших птиц», – рассказал Шаповалов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Работа стартовала задолго до начала конкурса, в апреле. Мы активно отбирали ребят в добровольческий корпус, обучали их. А на самом «Интервидении» я встречала делегации, организовывала красную дорожку, помогала ведущим и участникам конкурса», – рассказала координатор регионального движения «Волонтёры Подмосковья» из Жуковского Елизавета Фёдорова, которая также получила Почётную грамоту губернатора Московской области.