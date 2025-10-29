Губернатор Воробьёв наградил волонтёров в День добровольца Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил волонтёров с региональным Днём добровольца. Он поблагодарил их за добрые дела и вручил областные награды.
Праздник отмечают в Московской области 29 октября. Движение «Волонтёры Подмосковья» начало работу в 2020-м, и текущий год стал для активистов юбилейным.
«Мы учредили День волонтёра, чтобы встречаться с самыми активными и заслуженными добровольцами, вручать им награды. Сегодня это армия единомышленников, очень добрых людей, которые помогают людям в самых разных ситуациях, не жалея сил и времени. Всегда задаю себе вопрос, что побудило отдельно взятого парня или девушку заниматься добрыми делами в Климовске или на берегах Анапы, оказывать помощь в период пандемии или участвовать в акции «Доброе дело». Вы собираетесь вместе и помогаете людям, когда это необходимо. Это всегда вызывает уважение. Хочу сказать искренние слова благодарности всем волонтёрам, их наставникам, родителям. В движении «Волонтёры Подмосковья» зарегистрированы уже 60 тысяч человек, но думаю, это число в нашем многомиллионном регионе гораздо больше», – отметил Воробьёв.
Движение сформировалось в 2020 году в разгар пандемии. Активисты помогали всем нуждающимся в особой заботе – разносили лекарства, продукты, морально поддерживали по телефону. С тех пор за плечами добровольцев уже свыше 15 тысяч мероприятий.
Одно из самых заметных – гуманитарный проект «Доброе дело». Его инициировали в апреле 2022-го подмосковные школьники и поддержал губернатор. За два с половиной года было отправлено 8,5 тысяч тонн всего самого необходимо для военных и мирных жителей. В Подмосковье действуют 86 пунктов сбора гуманитарной помощи. Волонтёры принимают и упаковывают грузы, возят их на передовую, в новые и приграничные регионы России.
Ребята помогают всем обращающимся в центры поддержки участников СВО и их семей, которые расположены во всех округах Московской области. Вместе со специалистами они отработали уже более 24 тысяч заявок.
«Волонтёры Подмосковья» пришли на помощь людям во время аварии в котельной микрорайона Климовск в Подольске. Они доставляли обогреватели и одеяла, продукты и медикаменты, круглосуточно дежурили в колл-центре, отрабатывая адресные заявки.
Когда был совершён теракт в «Крокус Сити Холле», добровольцы несколько недель трудились в центре поддержки пострадавших, в пункте выдачи вещей и у стихийного мемориала. Они активно участвовали в помощи населению, когда весной этого года из-за удара стихии несколько округов остались без электричества.
Команда добровольцев Подмосковья также устраняли последствия разлива нефти в Чёрном море. Возглавил её координатор регионального движения «Волонтёры Подмосковья» в Подольске Александр Шаповалов, которому губернатор вручил Почётную грамоту.
«Как только я узнал, что там произошло, сразу захотел помочь. А потом позвонили из Министерства информации и молодёжной политики Московской области и предложили отправиться в Анапу руководителем делегации Подмосковья. Мы стали набирать команду волонтёров со всей области, и у нас образовалась делегация из более чем 80 человек. Мы и пляж очищали от мазута, и спасали пострадавших птиц», – рассказал Шаповалов.
Сегодня ни одно крупное мероприятие в России не обходится без «Волонтёров Подмосковья». Ребята участвуют в президентском проекте по формированию комфортной городской среды, помогая жителям выбрать территорию для благоустройства. В 2025 году к этой работе привлекли свыше 3,8 тыс. человек.
В сентябре волонтёры стали частью конкурса «Интервидение». В международный добровольческий корпус вошли около 500 человек из 47 регионов и пяти стран. Около трети из них – представители Московской области. Ребята встречали делегации в аэропортах, организовывали размещение, работали со СМИ, решали организационные вопросы.
«Работа стартовала задолго до начала конкурса, в апреле. Мы активно отбирали ребят в добровольческий корпус, обучали их. А на самом «Интервидении» я встречала делегации, организовывала красную дорожку, помогала ведущим и участникам конкурса», – рассказала координатор регионального движения «Волонтёры Подмосковья» из Жуковского Елизавета Фёдорова, которая также получила Почётную грамоту губернатора Московской области.Среди награждённых – победители регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, которая пятый год проводится по поручению президента. Это одно из крупнейших мероприятий в сфере поддержки добровольчества и социальных инициатив. Уже пять лет подмосковные волонтёры участвуют в премии. В этом году от Московской области подали более 740 заявок. 27 проектов победили на региональном этапе, 24 вышли в полуфинал. По этому показателю регион вошел в тройку лидеров. Итоги премии объявят 5 декабря.
Движение «Волонтёры Подмосковья» объединило более 130 добровольческих, общественных и молодёжных организаций. Сейчас в нём более 60 тысяч активистов. Только в этом году ряды пополнили девять тысяч добровольцев. Добровольцы по зову сердца помогают ветеранам, инвалидам, пожилым и нуждающимся, заботятся о семьях военных, собирают и отправляют гуманитарную помощь, сопровождают мероприятия, участвуют в экологических акциях.