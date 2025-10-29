К движению «Волонтёры Подмосковья» присоединились более 60 тысяч человек

29 октября 2025, 11:44

оригинал Фото: медиасток.рф

Свыше 60 тысяч человек и 132 молодёжные организации зарегистрировались на платформе «Волонтёры Подмосковья». Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Брынцалов отметил, что подмосковные волонтёры неустанно помогают тем, кто нуждается в поддержке.





«Ясно и наглядно мы поняли роль волонтёров во время пандемии коронавируса. И окончательно убедились в этом, когда началась специальная военная операция», — подчеркнул спикер областной Думы.

«В знак благодарности нашим волонтёрам мы разрабатываем для них меры поддержки: так, обеспечили их питанием, помещением во временное пользование, оплачиваем проезд. Кроме того, предоставили им возможность за счёт региональных средств застраховать свою жизнь или здоровье или получить компенсацию за уже оформленную страховку», — добавил Игорь Брынцалов.