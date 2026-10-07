Подмосковный театр «Чеховская студия» примет участие в международном фестивале
Театр «Чеховская студия» подмосковного музея-заповедника «Мелихово» станет участником XLII международного фестиваля «Липецкие театральные встречи». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль стартовал 5 октября и завершит свою работу 15 октября. Его площадкой является Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого.
«Чеховская студия» привезла на фестиваль спектакль «Собаки Чехова». Это самая необычная история о великом писателе. Зрители увидят автора «Чайки» и «Вишнёвого сада» глазами его такс — Брома и Хины», — говорится в сообщении.Спектакль поставлен по пьесе Артёма Казюхина, созданной в рамках мелиховской лаборатории молодых драматургов «Чехов: Non fiction». Режиссёр постановки Никита Беляев, художник — Ольга Васильева. Роли исполняют заслуженная артистка РФ Наталья Беляева, Андрей Богданов, Сергей Кирюшкин, Вера Быкова, Евгений Пеккер, Иван Кожевников и другие.
Подмосковные зрители смогут посмотреть «Собак Чехова» на домашней сцене «Чеховской студии» в Мелихове 17 октября и 28 ноября. Возрастное ограничение — 16+. Билеты можно приобрести на сайте музея-заповедника.
В областном министерстве отметили, что Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого и музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» связывают давние и тесные дружеские отношения. Именно Липецкий театр стоял у истоков международного театрального фестиваля «Мелиховская весна», который проводится каждый год в музее-заповеднике, и регулярно в нём участвует.
Например, в 2024 году Липецкий театр привёз на «Мелиховскую весну» две премьеры по произведениям Александра Пушкина: спектакли «Граф Нулин» в постановке заслуженного артиста РФ Владимира Борисова и Андрея Литвинова и «Евгений Онегин» в постановке Евгения Азманова. А в 2026 году в рамках специальной программы «Чехов+» представил «Зойкину квартира» по пьесе Михаила Булгакова в постановке заслуженного артиста России, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Александра Огарёва.