Лучшим учителям Раменского округа вручили награды

07 октября 2026, 15:57

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Тожественное мероприятие, посвящённое Дню учителя, состоялось 5 октября в школе №35 «Вектор успеха» в Раменском. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





С профессиональным праздником педагогов поздравил глава округа Эдуард Малышев. Он вручил им благодарственные письма, почётные грамоты от министерства просвещения России и министерства образования Московской области, а также удостоверения о присвоении звания «Почетный работник сферы образования РФ».





«В нашем Раменском округе трудятся почти две с половиной тысячи учителей. Каждый из вас ежедневно отдает частичку своей души, согревая ребят мудростью и терпением. Низкий вам поклон за ваш бесценный труд, за веру в каждого ребенка и счастливые глаза учеников», — сказал Малышев.