Губернатор Воробьёв пожелал удачи участникам соревнований операторов БПЛА
Всероссийские соревнования операторов БПЛА «На высоте!» стартовали сегодня, 7 октября. Участников поприветствовал губернатор региона Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Соревнования являются проектом Народного фронта. В церемонии открытия также приняли участие зампред правительства России Дмитрий Чернышенко, заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
«От успеха в развитии и использовании беспилотных систем зависит конкурентоспособность страны. Проект «На высоте!» — это хорошая возможность для каждого амбициозного и талантливого человека показать, что желание быть успешным и полезным своей стране, внести вклад в её конкурентоспособность и обороноспособность требует не только слов, но и действий», — сказал Кириенко.Заявки на участие в соревнованиях подали около 240 тысяч человек из разных уголков страны. Отборочный и региональный этапы пройдут в онлайн-формате: спортсмены будут управлять виртуальными дронами. А межрегиональный этап будет очным. Он состоится в июле будущего года в Московской области. На нём своё искусство в управлении беспилотниками продемонстрирует тысяча финалистов.
«Мы дорожим партнёрством с Народным фронтом. В свою очередь, я уверен, что представители Подмосковья — наши инженеры, преподаватели, наши необыкновенно талантливые дети — с удовольствием примут участие в этих соревнованиях. Вы все большие молодцы, удачи вам! И ждем всех на финале в Подмосковье», — сказал Воробьёв.Конкурсанты будут соревноваться в разных категориях, так что проявить себя смогут и опытные пилоты, и новички.
«Вход в соревнования «На высоте!» мы сделали максимально доступным: начать можно с компьютерного этапа даже без собственного оборудования, а потом перейти к полетам на реальных дронах. Уверен, что проект объединит сотни тысяч ребят из всех регионов», — отметил Кузнецов.Он добавил, что для победителей приготовлен призовой фонд в десять миллионов рублей. Кроме того, лучшие пилоты дронов получать возможность пройти стажировку в ведущих российских компаниях.