Подмосковный технадзор с начала года провёл 1900 проверок объектов здравоохранения
Специалисты подмосковного технадзора с начала года выехали на объекты здравоохранения около 1900 раз. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Одно из направлений работы Управления технического надзора капитального ремонта ‒ контроль за объектами здравоохранения. Они относятся к категории социально значимых. Своевременный ввод таких объектов в эксплуатацию напрямую определяет доступность медицинской помощи для жителей региона.
«Всего в регионе под контролем технадзора находится 38 объектов. С начала года эксперты провели 1894 выездных обследования. Среди округов, где были проведены мероприятия, ‒ Жуковский, Коломна, Люберцы, Домодедово, Клин, Талдом и другие. Контролируют соответствие работ действующим нормативам, проектной документации, санитарно‑техническим требованиям, обязательным для помещений медучреждений», ‒ рассказали в ведомстве.
При проверке эксперты комплексно оценивают ключевые аспекты работ. В зону контроля входят соблюдение подрядчиком технологических процессов, соответствие фактически выполненных объёмов утверждённой смете, качество стройматериалов. Отдельное внимание уделяют безопасности на строительных площадках.
По итогам обследований подрядчикам направляют рекомендации по устранению выявленных недочётов. А специалисты управления сопровождают исполнение корректирующих мероприятий до полного устранения замечаний.
Ранее сообщалось, что подмосковные специалисты продолжают восстанавливать жилые дома и социальные объекты Мариуполя. Выполнение работ на всех этапах контролирует Управление технического надзора капитального ремонта.
«Работа стройконтроля – это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. А аббревиатура подмосковного стройнадзора уже известна всем – и заказчикам, и подрядчикам», – отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.
Управление технического надзора капитального ремонта – подведомственная Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области структура.