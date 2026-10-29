Подмосковный технадзор с начала года провёл 1900 проверок объектов здравоохранения

29 октября 2026, 19:30

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Специалисты подмосковного технадзора с начала года выехали на объекты здравоохранения около 1900 раз. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Одно из направлений работы Управления технического надзора капитального ремонта ‒ контроль за объектами здравоохранения. Они относятся к категории социально значимых. Своевременный ввод таких объектов в эксплуатацию напрямую определяет доступность медицинской помощи для жителей региона.

«Всего в регионе под контролем технадзора находится 38 объектов. С начала года эксперты провели 1894 выездных обследования. Среди округов, где были проведены мероприятия, ‒ Жуковский, Коломна, Люберцы, Домодедово, Клин, Талдом и другие. Контролируют соответствие работ действующим нормативам, проектной документации, санитарно‑техническим требованиям, обязательным для помещений медучреждений», ‒ рассказали в ведомстве.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

«Работа стройконтроля – это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. А аббревиатура подмосковного стройнадзора уже известна всем – и заказчикам, и подрядчикам», – отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.