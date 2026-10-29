Воробьёв проверил готовность к открытию выставки Малевича в Звенигороде
В Звенигородском манеже в эту пятницу открывается выставка «Малевич. Простые фигуры». Впервые в Подмосковье вместе покажут три знаменитые картины художника из собрания Русского музея ‒ «Чёрный квадрат», «Чёрный круг» и «Чёрный крест». Выставка продлится до конца января.
В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с гендиректором Государственного Русского музея Аллой Маниловой и президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком проверил готовность экспозиции к открытию.
«Надеюсь, на выставку будут приходить люди, которые умеют думать и находить смыслы в вещах на первый взгляд простых, но вместе с тем и сложных. Благодаря команде Русского музея в Звенигороде представлена выставка знаменитых работ Малевича, а наши искусствоведы помогут посетителям глубже понять замысел художника. Казимир Малевич много времени проводил в Подмосковье, и не случайно парк в Одинцовском округе носит его имя. Важно сохранять и развивать всё русское ‒ от матрёшки и пастилы до сложных произведений искусства. Вместе с тем мы преображаем Звенигород, делаем его комфортнее и привлекательнее. Это древний русский город с богатой историей и культурой», ‒ сказал Воробьёв.
Подмосковье занимало особое место в жизни Малевича. Летом он часто совершал долгие прогулки от Немчиновки, где гостил у родственников жены, мимо Ромашкова до берегов Москвы-реки в Барвихе. В своих письмах художник с особой теплотой описывал местные поля, рощи и холмы.
«Чёрный квадрат», «Чёрный крест» и «Чёрный круг» специально создавались им как триптих. Согласно философии Малевича, эти базовые геометрические формы ‒ отдельные миры и первоэлементы космоса. А их совместное восприятие позволяет увидеть супрематизм как целостную концепцию мироустройства.
В дополнение к живописным полотнам на выставке будет представлена воссозданная «Супрематическая архитектурная модель» 1927 года. Композиция иллюстрирует эволюцию творчества художника, его переход от беспредметной живописи к концепциям «новой классической архитектуры». Интерактивная зона позволит гостям самостоятельно управлять перемещением супрематических элементов на цифровых экранах.
В 2023 году в Звенигородском манеже прошла масштабная реставрация. Он снова стал одной из главных культурных площадок региона, наравне с «Новым Иерусалимом», Серпуховским историко-художественным музеем и усадьбой «Мелихово».
Сотрудничество Московской области и Государственного Русского музея продолжается уже не первый год. Ранее в Звенигороде прошли выставки Николая Рериха, Ивана Шишкина и мастеров русского пейзажа XIX-XX веков.
«Первооснова супрематизма современного искусства, созданная гением Малевичем, впервые показывается за пределами Русского музея, за пределами Петербурга. Это исторический момент. Выбор Звенигорода не случаен: Малевич был связан с этой землёй, здесь многое рождалось и обдумывалось. Точно установить, где именно появилась идея «Чёрного квадрата» или триптиха, невозможно. Но связь художника с Подмосковьем очевидна. Сначала мы обсуждали возможность привезти только «Чёрный квадрат», но решили показать все три произведения. Они раскрывают замысел Малевича. За простыми геометрическими формами он искал универсальный ключ к новому художественному языку», ‒ сказала Манилова.
Курчатовский институт давно сотрудничает с Подмосковьем и поддерживает культурные проекты.
«Начало XX века стало временем великих научных открытий ‒ рождения квантовой и ядерной физики. Учёные увидели, что всё вокруг состоит из простейших частиц. Малевич сделал нечто похожее в искусстве: свёл изображение к базовым формам и показал, что из них можно создавать новый художественный язык», ‒ отметил Ковальчук.
Звенигород активно развивается как туристическое направление. В городе появляются новые культурные маршруты, выставочные проекты и гастрономические форматы. Например, ресторан «Маринист» специально к выставке работ Казимира Малевича подготовил сет, вдохновлённый супрематизмом. В меню ‒ блюда «Красный угол», «Чёрный круг», «Чёрный квадрат», «Движение квадрата», а на десерт ‒ «Белый квадрат».