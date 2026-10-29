Воробьёв проверил готовность к открытию выставки Малевича в Звенигороде

29 октября 2026, 19:07

оригинал А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Звенигородском манеже в эту пятницу открывается выставка «Малевич. Простые фигуры». Впервые в Подмосковье вместе покажут три знаменитые картины художника из собрания Русского музея ‒ «Чёрный квадрат», «Чёрный круг» и «Чёрный крест». Выставка продлится до конца января.





В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с гендиректором Государственного Русского музея Аллой Маниловой и президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком проверил готовность экспозиции к открытию.

«Надеюсь, на выставку будут приходить люди, которые умеют думать и находить смыслы в вещах на первый взгляд простых, но вместе с тем и сложных. Благодаря команде Русского музея в Звенигороде представлена выставка знаменитых работ Малевича, а наши искусствоведы помогут посетителям глубже понять замысел художника. Казимир Малевич много времени проводил в Подмосковье, и не случайно парк в Одинцовском округе носит его имя. Важно сохранять и развивать всё русское ‒ от матрёшки и пастилы до сложных произведений искусства. Вместе с тем мы преображаем Звенигород, делаем его комфортнее и привлекательнее. Это древний русский город с богатой историей и культурой», ‒ сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Первооснова супрематизма современного искусства, созданная гением Малевичем, впервые показывается за пределами Русского музея, за пределами Петербурга. Это исторический момент. Выбор Звенигорода не случаен: Малевич был связан с этой землёй, здесь многое рождалось и обдумывалось. Точно установить, где именно появилась идея «Чёрного квадрата» или триптиха, невозможно. Но связь художника с Подмосковьем очевидна. Сначала мы обсуждали возможность привезти только «Чёрный квадрат», но решили показать все три произведения. Они раскрывают замысел Малевича. За простыми геометрическими формами он искал универсальный ключ к новому художественному языку», ‒ сказала Манилова.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Начало XX века стало временем великих научных открытий ‒ рождения квантовой и ядерной физики. Учёные увидели, что всё вокруг состоит из простейших частиц. Малевич сделал нечто похожее в искусстве: свёл изображение к базовым формам и показал, что из них можно создавать новый художественный язык», ‒ отметил Ковальчук.