Подмосковный учитель Лутовинов описал исторические истоки Дня народного единства

31 октября 2025, 20:09

4 ноября по всей стране будут отмечать важную дату в истории России – День народного единства. У этого праздника глубокие исторические корни. Он напоминает о времени, когда народ объединился для борьбы с внешней угрозой.





Об этом заявил «Радио 1» заслуженный работник образования Московской области, учитель истории Орехово-Зуевской школы №16, победитель конкурса «Учитель года 2022» Дмитрий Лутовинов.

«В 1612 году нашей стране угрожала серьёзная опасность – она могла потерять независимость. Был такой период в истории – Смутное время. Династия Рюриковичей прервалась, а новая династия, Годуновы, удержать власть не смогла. Борис Годунов был избранным царём, но внезапно он умер. Власть захватил самозванец Лжедмитрий, наречённый в честь последнего сына Ивана Грозного – Дмитрия Угличского, погибшего ещё в 1591 году. Это было тяжёлое время для России – самозванчество, прерывание

династии на престоле, голод. К этому присоединилась ещё и польская интервенция. В период ослабления России активизировались враги – часть территории в Прибалтике оккупировали шведы», – рассказал учитель.

«Они ничего лучше не придумали, как пригласить на престол польского королевича Владислава IV, пустив поляков в Москву и заключив с ними сговор. Россия могла стать частью Речи Посполитой, но этого не случилось – помог народ. Благодаря двум народным ополчениям Москва была освобождена», – пояснил Лутовинов.

«Несмотря на то, что эти события произошли очень давно, мне кажется, урок понятен. Патриотический подъём общества и народа, его объединение могут даже в самую тяжёлую годину спасти страну. Это произошло не только в 1612 году. В 1812 году полчища Наполеона вторглась на территорию России, и без патриотического подъёма народных масс, думаю, победить было бы гораздо сложнее. Не могу не упомянуть и Великую Отечественную войну, когда традиция ополчений была продолжена. Мы помним, что уже летом 1941 года в Москве было создано народное ополчение, в Ленинграде и других городах тоже появились формирования ополченцев», – отметил собеседник «Радио 1».