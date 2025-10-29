Отделения БТИ в подмосковных МФЦ изменят график работы в праздничные дни
В Подмосковье утвердили график работы отделений Бюро технической информации Московской области в многофункциональных центрах в праздничные и выходные дни с 1 по 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального БТИ.
«1 и 3 ноября станут рабочими днями. 2 ноября – нерабочий день. 4 ноября, День народного единства, также объявлен нерабочим. С 5 ноября все работники БТИ в МФЦ Московской области вернутся к работе по установленному графику», – говорится в сообщении.Там предупредили, что перед визитом в МФЦ следует заранее уточнить график работы конкретного отделения на сайте или по телефону.
Чтобы избежать очередей, рекомендуется заранее записаться в МФЦ на портале госуслуг Московской области, через приложение «Добродел», по телефону 122 или использовать цифровой помощник в мессенджере Telegram.
Помимо сайта, информация обо всех услугах БТИ Московской области доступна в окнах БТИ в МФЦ и по телефону горячей линии +7(498) 568-88-88.