Политолог Юрий Кот: русский народ должен объединиться, чтобы просто существовать

30 октября 2025, 20:37

Политолог Юрий Кот назвал День народного единства архиважным праздником в наши дни

Фото: Istock / Andrey_Ivanov

4 ноября в России отмечают День народного единства. Праздник появился в 2005 году, став символом сплочённости и единства многонационального народа страны.





Этот праздник особенно важен для России в наши дни. Такое мнение высказал «Радио 1» политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры Юрий Кот.

«На мой взгляд, праздник не просто важен, а архиважен для нашего народа, учитывая то непростое время, которое мы сейчас проживаем в нашей истории. Слава Богу, наш народ сплотился вокруг общей беды, когда Запад напал на нас, и мы вынуждены, обороняясь, возвращаться к своим «заводским настройкам». Это значит жить с Богом в душе, осознавать святость власти, которая всегда была важна для русского народа. Ну и, конечно, это защита и восстановление нашего Отечества – то, чем сегодня занимается весь наш народ, а не только солдаты на передовой», – отметил политолог.

«Тогда была смута, когда фактически Запад посадил на русский царский трон своего ставленника Лжедмитрия, когда фактически был внутренний раскол в народе. Его удалось преодолеть благодаря силе русского духа, благодаря Милину и Пожарскому, – людям, которые появились из этого самого народа. Они до того момента не были на первых ролях, но в тот момент, когда пришла беда, проявили свои самые лучшие качества, объединив вокруг себя народ. Это привело к нашему освобождению от западной колонизации, которую, очевидно, планировали те же поляки, литовцы и так далее», – сказал собеседник «Радио 1».