Подмосковный волонтёр Дегтярёв рассказал о помощи жителям Курской области

19 июня 2026, 16:22

оригинал Фото: «Волонтёры Подмосковья»

10 активистов регионального движения «Волонтёры Подмосковья» прибыли в Курскую область в рамках гуманитарной миссии «Мы вместе». Добровольцы помогают медикам в госпитале, а также работникам Дома социального обслуживания и пансионата «Сосновый бор».





Об этом рассказал «Радио 1» участник гуманитарной миссии, координатор регионального движения «Волонтёры Подмосковья» в городском округе Лобня Виталий Дегтярёв.

«Я в Курске впервые. Нас встретили очень тепло, расселили. Нас тут вкусно кормят, предоставляют всё необходимое. Если есть какие-то запросы, допустим, на гитару, мы получаем на базу гитару. Это для того, чтобы вечером немного скрасить психоэмоциональное состояние постояльцев. У нас ребята зафиксированы за каждым учреждением, и в каждом – своя специфика работы. Где-то нужно просто пообщаться с постояльцами, скрасить их досуг, где-то – помочь с мытьём полов на кухне», – пояснил доброволец.

Фото: «Волонтёры Подмосковья»

«Маломобильных граждан, например, нужно довезти до операционной, до каких-то кабинетов. Иногда нужно покормить – абсолютно разный спектр. В госпитале волонтёры помогают устанавливать капельницы, катетеры, забирать кровь. Например, у нас есть студентка медицинского колледжа, и она проходит там практику. Всё, конечно, под строгим присмотром врачей, чтобы не навредить», – отметил собеседник «Радио 1».

Фото: «Волонтёры Подмосковья»

«Для них наш приезд – большое событие. В рамках гуманитарной миссии приезжают волонтёры из всех регионов России, и, думаю, каждому есть что рассказать о своём родном крае. Мы, например, узнали тут про курского соловья – это такой достаточно редкий вид. Как нам говорили, учёные даже выяснили, что у него какое-то особое пение. Мы обо всём этом узнали от постояльцев», – рассказал Виталий Дегтярёв.

Фото: «Волонтёры Подмосковья»

«В приграничных регионах очень многие пострадали. Им волонтёры также помогали в эвакуации. Все их рассказы было тяжело слушать морально», – сказал Виталий.