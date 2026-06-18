Кто в Подмосковье делает тысячи добрых дел и почему туда идут даже те, кто раньше стоял в стороне? Волонтерство стало большой системой
Волонтерские движения в Московской области давно вышли за рамки разовых акций. Сейчас это большая сеть, где есть муниципальные штабы, молодежные центры, благотворительные фонды, студенческие команды, экологические проекты и общественные организации. Одни помогают людям, другие спасают животных, третьи собирают гуманитарные грузы для участников СВО. Есть и объединения, которые работают на городских событиях, в музеях, библиотеках и домах культуры. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Волонтеры ПодмосковьяДля многих главной точкой входа стал сайт Волонтеры Подмосковья. Там проходит обучение волонтерству, там же публикуют истории людей и собирают заявки. Через платформу можно не только выбрать направление, но и оставить просьбу о помощи. В разделе добрых дел указана и общая статистика. За все время добровольцы выполнили 12 769 добрых дел из 12 853 заявок. Это показывает, что движение в регионе работает не на бумаге, а в реальной жизни.
Какие объединения входят в движениеСеть Волонтеры Подмосковья объединяет около 155 организаций, и каталог продолжает расти. В него входят муниципальные структуры, НКО, учебные заведения, культурные площадки и местные отряды. Среди участников есть Администрация городского округа Восход, Администрация городского округа Пущино, Администрация ЗАТО г.о. Молодёжный, АНКО Новая жизнь, АНО Детская академия, АНО Лаборатория развития территорий городской среды, АНО Центра креативных индустрий Арт-резиденции Московской области, волонтёрский отряд Надежда, волонтерский отряд Рассвет, Волонтёры Подмосковья городского округа Королёв, Волонтеры Подмосковья Можайского муниципального округа, Волонтеры Подмосковья муниципального округа Истра, Волонтеры Подмосковья Чехова, Волонтеры п. Хорлово, Волонтёры Серпухова, Волонтёры СП СПЕКТР, ВОО волонтеров-экологов Делай в МО, ВосВолонтер и СпецВолонтер.
В этой же системе работают Волонтеры культуры, ВЦ Вместе МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана, ГБПОУ МО Подольский колледж имени А. В. Никулина, Горячие сердца, детско-юношеское объединение Забота, Добро Центр МАУК БИЦ Мытищи, волонтёрский центр Путь добра, Волонтерский штаб городского округа Люберцы, объединение ЯВОЛОНТЕР, Волонтеры Власихи, Волонтеры Городского округа Пушкинский, Волонтеры Котельников, Волонтеры культуры МУК КДЦ Гжельский филиал ДК Строитель, Волонтёры Победы, Волонтеры Подмосковья, Волонтеры Подмосковья города Дзержинский, Волонтеры Подмосковья городского округа Кашира, Волонтеры Подмосковья городского округа Солнечногорск.
Список продолжают Благотворительный фонд Андрея Тишкова, благотворительный фонд помощи незащищённым слоям населения Синергия добра, волонтерская группа Свежий ветер, волонтерский корпус Богородского городского округа, волонтерский корпус Ленинского городского округа, волонтерский отряд Амбассадоры добра, волонтерский отряд Десяточка и волонтёрский отряд Добрая помощь. По этому перечню уже видно, что в Подмосковье нет одного шаблона добровольчества. Здесь рядом работают и большие структуры, и маленькие команды на местах.
Помощь животным: одно из самых живых направленийОтдельный блок составляют зооволонтёры. Такие команды ухаживают за животными в приютах, организуют сборы корма и лекарств, проводят выставки и помогают четвероногим найти новых хозяев. Еще они рассказывают жителям, как поддержать бездомных хвостиков деньгами, вещами, перевозкой или временной передержкой. Этот формат часто выбирают школьники, студенты и семьи с детьми. Он дает быстрый и понятный результат, который виден сразу.
Поддержка участников СВО и их семейОдно из самых заметных направлений в регионе связано с помощью фронту и близким бойцов. Волонтеры постоянно запускают сборы для участников СВО. Команды принимают консервы, шоколад, чай, кофе, гемостатические бинты, перевязочные пакеты, обезболивающие, антивирусные препараты, мази, термобелье, треккинговые носки, флисовые шапки и перчатки, генераторы и мощные пауэрбанки. Многие штабы также помогают семьям дома. Они привозят продукты, закрывают бытовые запросы и подключаются к адресной поддержке.
На роль муниципальных команд в этой работе обратили внимание и на региональном уровне. Во время торжественной церемонии награждения муниципального сообщества в Доме правительства Московской области сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева заявила, что команды Подмосковья лидируют в масштабировании лучших управленческих практик и в поддержке участников СВО.
Социальное волонтерство: помощь людям рядомЕще одно крупное направление — социальная помощь. Здесь добровольцы поддерживают пожилых, многодетные семьи, детей, людей с инвалидностью и тех, кто попал в трудную ситуацию. В этой сфере заметны Путь добра, ЯВОЛОНТЕР, Горячие сердца, Забота, Синергия добра, Свежий ветер, Амбассадоры добра и другие местные команды. Такие объединения часто знают свой округ лучше всех. Поэтому они быстро реагируют на конкретные просьбы и работают точечно.
Экология, культура и памятьВ Московской области активно развиваются и экологические проекты. Самый понятный пример — Делай в МО. Участники таких движений выходят на уборки, сажают деревья, продвигают раздельный сбор мусора и помогают природным территориям. Этот формат выбирают те, кто хочет видеть результат прямо в своем дворе, парке или лесу.
Культурное направление тоже растет. Волонтеры культуры помогают музеям, библиотекам, фестивалям и городским площадкам. В этой сфере ребята встречают гостей, сопровождают события и участвуют в просветительских программах. Параллельно работают и патриотические объединения. Волонтёры Победы проводят памятные акции, выходят на исторические мероприятия и поддерживают проекты, связанные с военной историей страны.
Партийные и общественно-политические движенияУ волонтерства в Подмосковье есть и общественно-политический сегмент. Самый заметный пример — Молодая Гвардия Подмосковья. Это крупнейшая общественная организация региона. У нее работают 54 местных отделения в городах области. Региональное отделение объединяет более 8 500 активистов. Команда ведет 7 направлений работы и проводит свыше 13 000 акций в год. Такие структуры участвуют в гуманитарных проектах, патриотических кампаниях, молодежных форумах и сборе помощи.
Как вступить в волонтерское движение в Московской областиСамый простой путь — зайти на сайт Волонтеры Подмосковья. Там можно выбрать округ, посмотреть направления и заполнить анкету. После этого с новичком обычно связывается координатор. Он подсказывает, куда лучше прийти, на какую акцию записаться и где пройти вводное обучение.
Есть и второй вариант. Можно обратиться в молодежный центр, школу, колледж, вуз, библиотеку, дом культуры или местную администрацию. Во многих округах действуют свои штабы. Они регулярно набирают новых людей через соцсети и районные чаты. Если человеку ближе помощь животным, стоит искать приюты и зоокоманды. Если интересует гуманитарная тема, лучше написать в муниципальный корпус или крупный штаб. Когда хочется участвовать в событиях, удобнее зайти через учреждения культуры и студенческие объединения.
С какого возраста берут в волонтерыЧаще всего подмосковные команды зовут участников с 14 лет. В этом возрасте подростки уже могут выходить на акции, помогать на мероприятиях, участвовать в сборах и работать в экологических проектах. Некоторые программы открывают двери раньше. Обычно это семейный формат, школьные инициативы или разовые события под контролем взрослых.
Для части задач нужен возраст 18+. Такое правило действует там, где важны документы, материальная ответственность, ночные смены, управление транспортом или сложная логистика. Точные условия лучше уточнять у координатора. У разных организаций они немного отличаются.
Почему это движение продолжает растиВолонтерство в Московской области дает не только возможность помочь другим. Оно учит договариваться, работать в команде и брать на себя дело до конца. Многие приходят на одну акцию, а потом остаются надолго. Одни находят друзей, другие получают первый общественный опыт, третьи выбирают будущую профессию.
Подмосковье сегодня предлагает десятки форматов участия. Можно спасать животных, собирать помощь для участников СВО, поддерживать семьи, выходить на экологические акции, помогать музеям, участвовать в патриотических проектах или работать в молодежных штабах. Вступить в такое движение несложно. Достаточно выбрать тему, подать заявку и сделать первый шаг.