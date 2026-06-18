18 июня 2026, 15:51

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Волонтерские движения в Московской области давно вышли за рамки разовых акций. Сейчас это большая сеть, где есть муниципальные штабы, молодежные центры, благотворительные фонды, студенческие команды, экологические проекты и общественные организации. Одни помогают людям, другие спасают животных, третьи собирают гуманитарные грузы для участников СВО. Есть и объединения, которые работают на городских событиях, в музеях, библиотеках и домах культуры. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Волонтеры Подмосковья Какие объединения входят в движение Помощь животным: одно из самых живых направлений Поддержка участников СВО и их семей Социальное волонтерство: помощь людям рядом Экология, культура и память Партийные и общественно-политические движения Как вступить в волонтерское движение в Московской области С какого возраста берут в волонтеры Почему это движение продолжает расти

Волонтеры Подмосковья

Какие объединения входят в движение

Фото: iStock/Tatsiana Volkava

Помощь животным: одно из самых живых направлений

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Поддержка участников СВО и их семей

Социальное волонтерство: помощь людям рядом

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Экология, культура и память

Партийные и общественно-политические движения

Как вступить в волонтерское движение в Московской области

Фото: iStock/vejaa

С какого возраста берут в волонтеры

Почему это движение продолжает расти