В Солнечногорске провели занятия лаборатории «Волонтёров Подмосковья»
В Солнечногорске на базе МЦ «Подсолнух» организовали образовательную лабораторию регионального добровольческого движения «Волонтёры Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Занятия объединили волонтёров, лидеров студенческих и школьных объединений, а также всех заинтересованных в развитии молодёжных инициатив. Помимо местных молодогвардейцев, к проекту подключились гости из Дубны, Лобни и Химок.
Обсудили итоги работы молодёжных движений округа, перспективные направления, развитие лидерских и коммуникативных качеств. Для участников провели практические тренинги и игры на сплочение.
«Добровольцы – это неравнодушные люди, которые всегда рядом. Они помогают семьям участников СВО, сохраняют нашу историю, проводят мероприятия для молодёжи и жителей. Для такой важной работы нужны знания. Именно их и даёт наша лаборатория. Солнечногорск становится центром подготовки добровольцев», – отметил глава городского округа Константин Михальков.Он добавил, что уже планируется провести «Лабораторию 2.0», на которой тренерами выступят сами ребята.
Все адреса и контакты штабов «Волонтёров Подмосковья» доступны на сайте. Больше информации можно узнать в Министерстве информации и молодёжной политики Московской области.
Подмосковные волонтёры получают возможность страхования жизни, а также подарки, билеты на топовые мероприятия региона и страны, благодарности и грамоты. Они участвуют в грантовых конкурсах и премиях, получают финансовую поддержку.