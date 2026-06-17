В Солнечногорске провели занятия лаборатории «Волонтёров Подмосковья»

17 июня 2026, 10:43

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В Солнечногорске на базе МЦ «Подсолнух» организовали образовательную лабораторию регионального добровольческого движения «Волонтёры Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Занятия объединили волонтёров, лидеров студенческих и школьных объединений, а также всех заинтересованных в развитии молодёжных инициатив. Помимо местных молодогвардейцев, к проекту подключились гости из Дубны, Лобни и Химок.



Обсудили итоги работы молодёжных движений округа, перспективные направления, развитие лидерских и коммуникативных качеств. Для участников провели практические тренинги и игры на сплочение.

«Добровольцы – это неравнодушные люди, которые всегда рядом. Они помогают семьям участников СВО, сохраняют нашу историю, проводят мероприятия для молодёжи и жителей. Для такой важной работы нужны знания. Именно их и даёт наша лаборатория. Солнечногорск становится центром подготовки добровольцев», – отметил глава городского округа Константин Михальков.