10 подмосковных волонтёров отправились в Курск помогать в госпитале
10 добровольцев отправились из Московской области в Курск в рамках гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ. Об этом рассказали в пресс-службе «Волонтёров Подмосковья».
В течение недели добровольцы будут работать с местными специалистами, поддерживать медиков и жителей приграничного региона.
«В местном госпитале волонтёры помогают устанавливать капельницы, брать кровь, перевозить маломобильных пациентов на обследования. Помимо того, они берут на себя бытовые заботы – меняют белье, заполняют журналы, помогают организовать питание», – рассказали в пресс-службе.Там добавили, что в пансионате «Сосновый бор» активисты работают на кухне, стирают и гладят бельё, помогают чистить овощи.
В домах социального обслуживания волонтёры помогают постояльцам по хозяйству, сопровождают бабушек и дедушек на прогулках, дарят им душевное общение.
Все адреса и контакты штабов «Волонтёров Подмосковья» можно найти на сайте, больше информации узнать – в Министерстве информации и молодёжной политики Московской области.
Подмосковные волонтёры получают возможность страхования жизни, подарки, билеты на топовые мероприятия региона и страны, а также благодарности и грамоты. Они участвуют в грантовых конкурсах и премиях, получают финансовую поддержку.