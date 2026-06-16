10 подмосковных волонтёров отправились в Курск помогать в госпитале

16 июня 2026, 21:43

оригинал Фото: пресс-служба «Волонтёров Подмосковья»

10 добровольцев отправились из Московской области в Курск в рамках гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ. Об этом рассказали в пресс-службе «Волонтёров Подмосковья».





В течение недели добровольцы будут работать с местными специалистами, поддерживать медиков и жителей приграничного региона.

«В местном госпитале волонтёры помогают устанавливать капельницы, брать кровь, перевозить маломобильных пациентов на обследования. Помимо того, они берут на себя бытовые заботы – меняют белье, заполняют журналы, помогают организовать питание», – рассказали в пресс-службе.