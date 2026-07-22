Мособлгаз газифицировал дом ветерана СВО из Раменского и его супруги

22 июля 2026, 18:03

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

Сотрудники Мособлгаза газифицировал дом жителей деревни Вертячево Раменского муниципального округа Николиных. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.





История семьи уникальна. Денис в рамках мобилизации ушел на СВО и в январе 2023 года получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Супруга Регина сделала почти невозможное. Несмотря на неутешительные прогнозы, она занялась реабилитацией мужа, объединила военных и гражданских врачей в мультидисциплинарную команду и даже выучилась на реабилитолога. Девушка рассказывала о пути восстановления мужа в соцсетях. Этот пример помог многим людям, оказавшимся в подобной ситуации.



Реабилитацией Дениса супруга занимается четвёртый год, восстановление проходит успешно.

«Для нас очень важно было газифицировать дом. Скоро Денис начнет регулярно бывать дома, в комфортной обстановке. От электричества дом протапливался плохо – стены оставались холодными. Мы очень рады, что наконец-то будем отапливаться от газа, а дома будет комфортно и людям, и нашим животным – кошкам, собакам! Большое спасибо губернатору и Мособлгазу», – сказала Регина Николина.

«Семья Николиных – пример невероятной силы духа, любви и преданности. Денис и Регина прошли через тяжёлые испытания, и для нас особенно важно было помочь им повысить уровень домашнего комфорта. По поручению губернатора Московской области мы подключили дом Николиных с помощью автономной газификации. В деревне на данный момент нет газа, было принято инженерное решение установить газгольдер», – отметил Баранов.