Жильё в Подмосковье с начала года получили более 400 детей-сирот
Более 400 детей, оставшихся без попечения родителей, поучили собственное жильё в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.
У ребят в Подмосковье есть выбор — взять жилплощадь, которую предлагает администрация округа, или получить сертификат и выбрать квартиру самостоятельно.
«С начала 2026 года жильё получили более 400 подмосковных детей-сирот, а всего в этом году квартиры должны получить 966 таких ребят. Московская область стабильно входит в число лидеров страны по обеспечению сирот жильём», — отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.Сертификат на жильё выдаётся на определённую сумму, которая рассчитывается исходя из средней стоимости квадратного метра в муниципалитете и минимального размера площади, составляющего 33 квадратных метра.