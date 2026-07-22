Жильё в Подмосковье с начала года получили более 400 детей-сирот

22 июля 2026, 16:43

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 400 детей, оставшихся без попечения родителей, поучили собственное жильё в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.





У ребят в Подмосковье есть выбор — взять жилплощадь, которую предлагает администрация округа, или получить сертификат и выбрать квартиру самостоятельно.





«С начала 2026 года жильё получили более 400 подмосковных детей-сирот, а всего в этом году квартиры должны получить 966 таких ребят. Московская область стабильно входит в число лидеров страны по обеспечению сирот жильём», — отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.