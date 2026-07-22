В подмосковные котельные поставили 99 новых котлов

22 июля 2026, 17:06

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

99 новых котлов поставили для котельных Московской области с начала текущего года в рамках региональной программы модернизации теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.





При выборе этого оборудования учитываются не только его базовые характеристики, но и возможность обслуживания в течение всего срока эксплуатации, а также доступность комплектующих.





«Всего в 2026 году подмосковные объекты ЖКХ должны получить 187 котлов. На данный момент поставлены уже 99 — 55% от общего объёма. (…) Важно не только обеспечить своевременную поставку, но и понимать, как оборудование будет работать через 10–20 лет. Наша задача — развивать инфраструктуру с расчётом на долгую и надёжную эксплуатацию», — подчеркнул глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.