Подмосковным ветеранам войны предоставляют более 30 региональных мер поддержки

24 апреля 2026, 18:19

В Подмосковье проживают около 13 000 ветеранов Великой Отечественной войны, 340 из них – непосредственные участники боевых действий. Для них предусмотрено более 50 мер социальной поддержки, рассказал «Радио 1» председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев.





Перечень мер поддержки ветеранов состоит из двух частей. Это 19 мер, предусмотренных федеральным законодательством, и 34 дополнительные меры от региона.

«Очень важен сбалансированный подход к социальному обеспечению ветеранов, чтобы они в самых разных жизненных ситуациях получали от нас помощь. Традиционно среди всех мер поддержки по значимости всегда выделяем те, которые касаются оплаты коммунальных услуг. Это ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммунальных услуг, плата за занимаемую общую площадь жилого помещения и взносы на капремонт. Эти меры позволяют минимизировать ветеранам расходы по квартплате», – отметил региональный парламентарий.

«Для этих категорий в регионе был установлен равный набор мер социальной поддержки, включая компенсацию в размере 50% платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Компенсация оплачивается за счёт средств бюджета Московской области. Наша законодательная инициатива имела точечный характер и коснулась немногих жителей. У нас всего 15 человек награждены знаком «Житель осаждённого Сталинграда», есть ещё два жителя осаждённого Севастополя. Важно, что в год 80-летия Победы удалось расширить перечень социальных гарантий для таких заслуженных категорий граждан, как жители осаждённого Севастополя и Сталинграда, приравняв их к жителям блокадного Ленинграда», – рассказал Голубев.

Он также напомнил, что около тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в Подмосковье, получают услуги на дому. Это тоже востребованный пакет мер поддержки. Социальные услуги также предоставляют по желанию в полустационарных и стационарных формах.

«Эти услуги мы предоставляем бесплатно и в первоочередном порядке. В пакет социального обеспечения входят социально-бытовые услуги, такие как покупка товаров и услуг за счёт средств получателя, доставка на дом продуктов питания и товаров первой необходимости, помощь в приготовлении и приёме пищи, уборка жилых помещений, организация помощи в проведении ремонта, предоставление гигиенических услуг, если человек не может самостоятельно осуществлять за собой уход. Также предусмотрены социально-медицинские, социально-психологические и социально-правовые услуги», – перечислил собеседник «Радио 1».

«Ветераны Подмосковья могут бесплатно пользоваться услугами «Яндекс. Такси». Алгоритм заказа такси выглядит так. Первое: необходимо позвонить по номеру 122. Важно, что звонок должен идти с территории Московской области. Далее в голосовом меню нужно выбрать цифру пять. После этого необходимо сообщить ответившему оператору фамилию, имя, отчество ветерана, его дату рождения, адрес подачи такси и конечную точку маршрута. Конечно, звонить может не сам ветеран, а его родственник, но передать эти данные нужно обязательно», – пояснил депутат.