Подмосковным ветеранам войны предоставляют более 30 региональных мер поддержки
В Подмосковье проживают около 13 000 ветеранов Великой Отечественной войны, 340 из них – непосредственные участники боевых действий. Для них предусмотрено более 50 мер социальной поддержки, рассказал «Радио 1» председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев.
Перечень мер поддержки ветеранов состоит из двух частей. Это 19 мер, предусмотренных федеральным законодательством, и 34 дополнительные меры от региона.
«Очень важен сбалансированный подход к социальному обеспечению ветеранов, чтобы они в самых разных жизненных ситуациях получали от нас помощь. Традиционно среди всех мер поддержки по значимости всегда выделяем те, которые касаются оплаты коммунальных услуг. Это ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммунальных услуг, плата за занимаемую общую площадь жилого помещения и взносы на капремонт. Эти меры позволяют минимизировать ветеранам расходы по квартплате», – отметил региональный парламентарий.В ходе осенней сессии Мособлдума приняла закон о компенсации ЖКУ для жителей осаждённого Сталинграда и Севастополя, проживающих в Подмосковье. Он позволил установить единый подход к социальной поддержке граждан, которые награждены почётными знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» и «Житель осаждённого Сталинграда».
«Для этих категорий в регионе был установлен равный набор мер социальной поддержки, включая компенсацию в размере 50% платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Компенсация оплачивается за счёт средств бюджета Московской области. Наша законодательная инициатива имела точечный характер и коснулась немногих жителей. У нас всего 15 человек награждены знаком «Житель осаждённого Сталинграда», есть ещё два жителя осаждённого Севастополя. Важно, что в год 80-летия Победы удалось расширить перечень социальных гарантий для таких заслуженных категорий граждан, как жители осаждённого Севастополя и Сталинграда, приравняв их к жителям блокадного Ленинграда», – рассказал Голубев.
«Эти услуги мы предоставляем бесплатно и в первоочередном порядке. В пакет социального обеспечения входят социально-бытовые услуги, такие как покупка товаров и услуг за счёт средств получателя, доставка на дом продуктов питания и товаров первой необходимости, помощь в приготовлении и приёме пищи, уборка жилых помещений, организация помощи в проведении ремонта, предоставление гигиенических услуг, если человек не может самостоятельно осуществлять за собой уход. Также предусмотрены социально-медицинские, социально-психологические и социально-правовые услуги», – перечислил собеседник «Радио 1».
Голубев также рассказал, как ветерану воспользоваться услугой социального такси. Он назвал её очень популярной.
«Ветераны Подмосковья могут бесплатно пользоваться услугами «Яндекс. Такси». Алгоритм заказа такси выглядит так. Первое: необходимо позвонить по номеру 122. Важно, что звонок должен идти с территории Московской области. Далее в голосовом меню нужно выбрать цифру пять. После этого необходимо сообщить ответившему оператору фамилию, имя, отчество ветерана, его дату рождения, адрес подачи такси и конечную точку маршрута. Конечно, звонить может не сам ветеран, а его родственник, но передать эти данные нужно обязательно», – пояснил депутат.Заявки принимают с понедельника по субботу с восьми утра до 20 часов. Важный нюанс состоит в том, что стоимость поездок не должна превышать тысячи рублей в месяц.