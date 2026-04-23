Мособлдума: подмосковные ветераны ВОВ получают более 30 мер соцподдержки

23 апреля 2026, 11:24

Свыше 30 региональных мер социальной поддержки предоставляют ветеранам Великой Отечественной войны в Московской области. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, сообщает пресс-служба подмосковного парламента.





Политику в отношении участников боевых действий обсудили на конференции Мособлдумы «Память о героическом прошлом и поддержка ветеранов: социальные приоритеты Московской области».





«Соцобеспечение участников Великой Отечественной войны включает более 30 региональных мер поддержки. Это выплаты, налоговые льготы, компенсации за ЖКУ, бесплатный проезд на общественном транспорте, внеочередное обслуживание в организациях соцобслуживания, предоставление соцуслуг на дому и пр.», — рассказал Андрей Голубев.