«Свобода — это осознанная необходимость»: Ветераны Подмосковья выступили с новой инициативой

23 апреля 2026, 18:36

Ветеран МО Пикуль: каждый человек должен задуматься о настоящем патриотизме

Фото: iStock/Paha_L

Московская областная организация ветеранов выступила с инициативой ввести запрет на ряд действий на территории мемориальных комплексов региона. Предложения, озвученные на конференции в Мособлдуме, касаются выгула домашних животных, распития спиртных напитков, курения, катания на самокатах, а также проведения любых шоу непатриотического характера в границах памятных мест. Кроме того, ветераны предлагают создать перечень мемориалов для обязательного посещения школьниками и активнее наполнять интернет материалами о героизме защитников Отечества.





Председатель Московской областной организации ветеранов Виктор Пикуль в беседе с «Радио 1» пояснил, что поводом для таких предложений стала реальная картина. По мнению эксперта, корень проблемы кроется в элементарной невоспитанности, которая идёт от семьи, упущениях в системе образования и пропаганде вседозволенности через некоторые средства массовой информации.





«Свобода — это осознанная необходимость. Человек должен чувствовать себя не просто свободным, но ещё и обязанным соблюдать нормы, правила, традиции», — подчеркнул он.

«Надо больше говорить о наших героях, стране, замечательных людях, которые сейчас живут, и о потомках», — заявил он.

«Это не ограничение прав — это формирование настоящих граждан, патриотов и тех, кто любит свою страну и желает всем жить в комфортной среде», — резюмировал председатель Московской областной организации ветеранов.