Подмосковное предприятие начало производить противоминные ботинки для сапёров

26 мая 2026, 17:31

оригинал Фото: Радио 1

Центр «Армоком» из города Хотьково Сергиево-Посадского городского округа разработал и запустил в производство противоминные ботинки для сапёров. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом рассказала старший специалист компании по работе с клиентами Наталья Фомочкина.





Предприятие представило свои проекты и разработки на стенде Московской области, развёрнутом на «Лайв Арене» в рамках первого международного форума по безопасности.

«У нас есть новая разработка – это противоминные ботинки для сапёров. Они двух видов – для основного состава, который работает в условиях боевых действий, и с увеличенной защитой для сапёров, которые занимаются именно разминированием. Эти ботинки поступили на снабжение в Министерство обороны. Мы начали поставку этих изделий, и они уже используются в работе», – отметила Фомочкина.

Фото: Радио 1

«Мы постоянно пытаемся расширить производство под задачи, которые нам ставят силовые структуры. На этом стенде мы представили наш бронешлем 6б47, который на протяжении многих лет поставляется в Минобороны в больших объёмах. Также на стенде можно увидеть защитный костюм «Вулкан ВК». Это наша инициативная разработка для вертолётчиков, потому что им тоже нужна защита. Костюм выполнен из огнезащитной ткани, которая держит открытое пламя в течение 10 секунд», – рассказала представитель Центра «Армоком».