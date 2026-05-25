Международный форум по безопасности соберёт в Подмосковье 140 делегаций из 120 стран
Свыше 140 делегаций из более чем 120 стран примут участие в первом международном форуме по безопасности. Он пройдёт 26-29 мая в Подмосковье на площадках «Лайв Арена» и Центрального парка «Патриот» под эгидой Совбеза России, сообщили в пресс-службе Совета безопасности.
Своих представителей на форум направляют почти все страны Африки, партнёры России из стран ШОС, БРИКС, АСЕАН, большинство стран Ближнего Востока и Латинской Америки.
В рамках форума будут организованы 14-я ежегодная международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности; Шесть многосторонних встреч; 21 мероприятие; 25 выставочных экспозиций. На форуме планируется подписание 10 соглашений и меморандумов по линии аппарата Совета Безопасности России и федеральных органов исполнительной власти.
Первым мероприятием форума станет конференция «Противодействие неоколониализму как приоритетное направление обеспечения безопасности стран мирового большинства». Модератором выступит ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Также 26 мая пройдут круглые столы Росфинмониторинга, Минздрава и МИДа.
Параллельно откроются выставки форума. Роскосмос представит экспозицию к 65-й годовщине первого полёта человека в космос и продукцию предприятий ракетно-космической отрасли. Росатом покажет макет системы физической защиты объектов использования атомной энергии, Минздрав – мобильный комплекс компьютерной томографии, мобильный операционный комплекс и реанимобиль с РЭБ.
Российские предприятия ВПК представят новинки промышленности в разных сферах безопасности страны, в том числе средства ПВО. ФМБА продемонстрирует лабораторные комплексы на автомобилях повышенной проходимости. 27 мая МИД организует круглый стол «Военные преступления киевского режима: от свидетельств к приговору». В преддверии форума «Россия-Африка», который состоится осенью в Москве, для делегаций африканских государств проведут брифинг по теме партнёрства.
28 мая под председательством секретаря Совбеза Сергея Шойгу откроется XIV международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в которой примут участие 14 делегаций из международных организаций. В работе Форума также примут участие неофициальные представители 12 недружественных стран, активно выступающие за развитие конструктивных отношений с Россией.
29 мая состоятся встречи российских и зарубежных экспертов, официальных лиц и делегаций.
