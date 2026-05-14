В Москве и области 26–29 мая пройдёт Международный форум по безопасности
Международный форум по безопасности под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации пройдёт 26–29 мая 2026 года на двух площадках: в МФК «Лайв Арена» (Московская область, Новоивановское, Западная ул., 145) и в Центральном парке «Патриот» (55-й км Минского шоссе).
Программа форума включает XIV Международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, тематические заседания, выставки, двусторонние и многосторонние встречи.
Организаторы пригласили более 180 делегаций иностранных государств и международных организаций. Ожидается участие секретарей советов безопасности, руководителей спецслужб, послов и экспертов. Общее число участников достигнет пяти тысяч человек.
Рабочие языки: русский, арабский, китайский, фарси, сербский, английский, французский, испанский. Учредители обеспечат синхронный перевод. Аккредитация — через портал. Партнёры: ВГТРК и TV BRICS. Организаторы предусмотрят культурную программу для участников.
