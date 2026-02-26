Погрузитесь в мир животных: топ-7 мест Подмосковья и Москвы, где дети могут поиграть с альпаками, енотами и другими милыми созданиями
Провести выходные с детьми, общаясь с животными — это не только увлекательно, но и полезно. В материале «Радио 1» мы собрали несколько замечательных мест, где ваш ребенок сможет потрогать животных, поиграть с ними и узнать много нового.
Семейная ферма «Российские Альпаки»На территории в 11 гектаров обитают альпаки, ламы, кролики, лебеди, шотландские коровы и валлийские овцы. Ферма «Российские Альпаки» — первая в России и крупнейшая в Москве и Московской области по разведению альпак и лам. Здесь организуют экскурсии для школьников и групп до 8 человек. Дети смогут пообниматься с животными и сделать памятные фотографии.
Адрес: Россия, Московская область, Дмитровский район, деревня Походкино.
Этнопарк «Хаски Лэнд»Этнопарк «Хаски Лэнд» предлагает уникальную возможность для всей семьи. Здесь можно пообщаться с хаски и самоедами, покататься на собачьих упряжках и изучить азы дрессуры. Парк работает без предварительной записи, что делает его доступным для спонтанных визитов. Также здесь организуют детские праздники и фотосессии.
Адрес: Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, территориальное управление Успенское.
Олений ферма «ZOOOLENI»Эта ферма находится в живописном уголке Рузы и предлагает посетителям возможность взаимодействовать с животными без барьеров. Дети могут погладить северных и пятнистых оленей, черных европейских ланей, белок и нигерийских коз. Экскурсии на ферме познавательные и интересные.
Адрес: Россия, Московская область, Рузский район, Землячество Казаков независимое уч. 47, близ д. Лихачево.
Контактный зоопарк «ZOO-MINI»Зоопарк «ZOO-MINI» — это место, где дети могут познакомиться с различными животными: от кроликов до енотов. Здесь можно погладить морских свинок и хомячков, а также понаблюдать за козами и птицами. Это отличное место для семейного отдыха.
Адрес: Россия, Московская область, Реутов, Юбилейный проспект, 23.
Зоопарк «Русское подворье»В этом зоопарке обитают дружелюбные животные: кролики, еноты, фазаны и даже верблюды. Посетители могут покормить питомцев и покататься в повозке. Также здесь есть возможность научиться мастерству конной езды.
Адрес: Россия, Московская область, Богородский городской округ.
Зоодом «Страна ЕНОТиЯ»Зоодом «Страна ЕНОТиЯ» — это настоящий островок положительных эмоций. Дети смогут познакомиться с животными, которых видели только в книжках. Взрослые смогут отдохнуть от городской суеты и насладиться общением с пушистыми обитателями.
Адрес: Россия, Москва, 3-я Парковая улица, 48.
Тайм-кафе «Зайкафе»Первый в России зоопарк в формате тайм-кафе предлагает уникальный опыт общения с декоративными кроликами. В уютной обстановке дети могут играть с кроликами, которые свободно бегают по территории. Это идеальное место для семейного отдыха в центре Москвы.
Адрес: Россия, Москва, ул. Селезневская, 4.
Выбор мест для общения с животными велик. Каждое из них подарит вашим детям незабываемые впечатления и возможность ближе познакомиться с живой природой!