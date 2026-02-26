С 27 февраля стартует акция «Макулатура, стекло, пластик и металлолом рулят»

26 февраля 2026, 13:16

Фото: iStock/Anatoliy Mandrichenko

С 27 февраля по 27 мая 2026 года пройдет VII Всероссийская акция «Макулатура, стекло, пластик и металлолом рулят» проекта «Вторсырьё рулит». Собранные средства направят на помощь детям, пострадавшим в ДТП.