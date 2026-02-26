С 27 февраля стартует акция «Макулатура, стекло, пластик и металлолом рулят»
С 27 февраля по 27 мая 2026 года пройдет VII Всероссийская акция «Макулатура, стекло, пластик и металлолом рулят» проекта «Вторсырьё рулит». Собранные средства направят на помощь детям, пострадавшим в ДТП.
Организатором выступает Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной». Акция приурочена ко Всемирному дню некоммерческих организаций, Международному дню добрых дел, Дню мецената и благотворителя в России и Дню экологического образования. Цель проекта — привлечь внимание к переработке вторсырья, формированию экологической культуры и безопасности на дорогах.
К участию приглашаются все регионы России. Участникам предлагается собрать макулатуру, стекло, пластик или металлолом, сдать сырье в пункт приема и перечислить вырученные средства на счет фонда. Пожертвования направят на адресную помощь подопечным фонда и проведение мероприятий по профилактике ДТП с участием детей.
