28 февраля и 1 марта пройдет Всероссийский форум созидателей «Формула будущего»
28 февраля и 1 марта 2026 года пройдет Всероссийский форум созидателей «Формула будущего». Ключевым событием станет форсайт «Города будущего – 2050», по итогам которого подготовят специальный доклад о будущем российских городов.
Форум проходит в рамках лидерского проекта АСИ «Городская среда будущего. Практики созидания». В проекте уже приняли участие 5875 человек из 292 городов и 68 регионов страны. Программа включает выступления экспертов, форсайт-сессии и коллективное проектирование образа города 2050 года. Ответить на вопросы форсайта можно до 10 марта на официальном сайте проекта.
В рамках фестиваля «Мечтай и Созидай!» также запускается Радио созидательного предпринимательства — подкаст с предпринимателями и экспертами. Премьера состоялась 25 февраля в 12:00. Кроме того, школы могут присоединиться к всероссийской сети пилотных школ проекта «Практики созидания», который поддерживается АСИ и АНО «Россия — страна возможностей».
