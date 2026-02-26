Врач объяснила появление испугавшего блогеров эффекта офисных ягодиц

26 февраля 2026, 12:20

Терапевт Уайли: Долгое сидение без движения способно изменить форму ягодиц

Фото: iStock/seb_ra

Терапевт Сюзанна Уайли объяснила появление испугавшего блогеров так называемого эффекта офисных ягодиц — уплощение их формы из-за долгого сидения на офисном стуле. Об этом пишет издание Metro.