Врач объяснила появление испугавшего блогеров эффекта офисных ягодиц
Терапевт Сюзанна Уайли объяснила появление испугавшего блогеров так называемого эффекта офисных ягодиц — уплощение их формы из-за долгого сидения на офисном стуле. Об этом пишет издание Metro.
Уайли утверждает, что длительное сидение без физической активности может привести к изменениям в форме ягодиц. Мышцы, включая ягодичные, могут казаться ослабленными или менее активными по сравнению с теми, кто ведет более подвижный образ жизни. Некоторые люди замечают разницу в том, как они ощущают себя в одежде или как выглядит их тело, что связано с уменьшением активности ягодичных мышц, отметила врач.
С медицинской точки зрения, ягодичные мышцы выполняют важные функции, такие как поддержание тела в вертикальном положении, обеспечение движения и стабилизация бедер и поясницы. Если большую часть дня человек проводит сидя и не меняет позу, эти мышцы работают меньше, что может привести к их ослаблению и снижению тонуса. Уайли предупреждает, что длительное сидение также связано с увеличением риска развития серьезных заболеваний, включая проблемы с сердечно-сосудистой системой и нарушение обмена веществ.
