День народного единства отпразднуют более чем в 80 парках Подмосковья

Свыше 80 парков Подмосковья присоединятся к областному праздничному мероприятию «Россия. Родина. Единство», приуроченному ко Дню народного единства. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма региона.



Гостей ждут концерты, танцы, спортивные соревнования и творческие мастер-классы. Все мероприятия призваны продемонстрировать богатство культурного наследия России.

«В 48 парках проведут мастер-классы по народным ремёслам, в 28 парках состоится «Шествие дружбы», а в 26 парках будут работать ярмарки «Достояние Родины», — говорится в сообщении.
Например, в Центральном парке города Пушкино всех желающих научат расписывать деревянные игрушки и вырезать по дереву. Для гостей также приготовили фотозону «Образ России», лекцию «Моя Россия – моя страна», исторический квест и праздничный концерт.

В парке «Дулевский» в Ликино-Дулёве тоже проведут мастер-классы и исторический квест, а также устроят массовый хоровод и откроют гастрономические точки с блюдами разных народов.

А гостей Зарайского центрального парка пригласят принять участие в соревнованиях по рывку гири, попробовать свежезаваренный чай с традиционными угощениями и посетить тематические станции: Башкирскую, Дагестанскую, Татарскую и станцию народов Севера.

Все мероприятия будут проходить во вторник, 4 ноября.
