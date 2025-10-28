День народного единства отпразднуют более чем в 80 парках Подмосковья
Свыше 80 парков Подмосковья присоединятся к областному праздничному мероприятию «Россия. Родина. Единство», приуроченному ко Дню народного единства. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма региона.
Гостей ждут концерты, танцы, спортивные соревнования и творческие мастер-классы. Все мероприятия призваны продемонстрировать богатство культурного наследия России.
«В 48 парках проведут мастер-классы по народным ремёслам, в 28 парках состоится «Шествие дружбы», а в 26 парках будут работать ярмарки «Достояние Родины», — говорится в сообщении.Например, в Центральном парке города Пушкино всех желающих научат расписывать деревянные игрушки и вырезать по дереву. Для гостей также приготовили фотозону «Образ России», лекцию «Моя Россия – моя страна», исторический квест и праздничный концерт.
В парке «Дулевский» в Ликино-Дулёве тоже проведут мастер-классы и исторический квест, а также устроят массовый хоровод и откроют гастрономические точки с блюдами разных народов.
А гостей Зарайского центрального парка пригласят принять участие в соревнованиях по рывку гири, попробовать свежезаваренный чай с традиционными угощениями и посетить тематические станции: Башкирскую, Дагестанскую, Татарскую и станцию народов Севера.
Все мероприятия будут проходить во вторник, 4 ноября.