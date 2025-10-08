Полвека творчества: в Дмитровском кремле открылась юбилейная выставка художественной школы

08 октября 2025, 18:14

Фото: Музей-заповедник «Дмитровский кремль»

В Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» стартовала масштабная выставка «Мир, в котором я живу». Она приурочена к 50-летнему юбилею Детской художественной школы Дмитрова. В экспозиции — сотни работ, иллюстрирующих полвека творческого пути одного из старейших учреждений культуры Подмосковья.