Полвека творчества: в Дмитровском кремле открылась юбилейная выставка художественной школы
В Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» стартовала масштабная выставка «Мир, в котором я живу». Она приурочена к 50-летнему юбилею Детской художественной школы Дмитрова. В экспозиции — сотни работ, иллюстрирующих полвека творческого пути одного из старейших учреждений культуры Подмосковья.
Выставка «Мир, в котором я живу» — это настоящий парад талантов, охватывающий несколько поколений. Дмитровская художественная школа, основанная в 1975 году, уже более десяти лет входит в национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России». Это признание заслуг не только педагогов, но и учеников, которые регулярно становятся стипендиатами Губернатора Московской области и завоевывают награды на престижных конкурсах.
Гордость школы — ее знаменитые выпускники, состоявшиеся мастера. Среди них — заслуженный художник РФ, преподаватель Суриковского института Андрей Ремнев, а также современные звезды Анна Березовская, Илья Чирун и другие. Их работы, наряду с творениями нынешних учеников, создают уникальный диалог эпох и стилей.
По информации Министерства культуры и туризма Московской области, на выставке представлено около 200 произведений: живопись, графика и декоративно-прикладное искусство. Это яркая палитра техник, жанров и, главное, взглядов на мир, в котором живут юные и уже маститые художники.
Успейте погрузиться в мир искусства! Экспозиция будет работать в Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» до 16 ноября. Это прекрасный повод увидеть, как рождаются будущие звёзды российской живописи и поддержать культурное наследие Подмосковья.
Музей-заповедник «Дмитровский кремль» — краеведческий музей Дмитровского края, расположенный в историческом центре города Дмитров. Находится на территории Дмитровского кремля — памятника фортификационной архитектуры. Заповедник представляет экспозиции, рассказывающие об истории крепости, её архитектуре и роли в развитии города.
Читайте также: