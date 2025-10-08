Воробьёв рассказал об экспортном потенциале аграрной отрасли Подмосковья
Сельскохозяйственная отрасль Подмосковья имеет высокий экспортный потенциал. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая на агропромышленной выставке «Золотая осень 2025», которая открылась в Москве.
«За последние 10 лет мы наблюдаем рост в растениеводстве в четыре раза. Так, с 18 тысяч гектаров до 80 тысяч мы выросли по рапсу и сое. Это позволяет нам перерабатывать то, что мы производим, и иметь экспортный потенциал в разные страны. Кстати, по экспорту – очень интересные цифры. Могу сказать, что у нас стоимость одной тонны продукции на экспорт – около 2000 долларов. С Камчатки и с Сахалина – соизмеримо: около 1800. Это говорит о том, что высокий передел даёт добавочную стоимость. Мы считаем, что через наши сухие порты в контейнерах можно наращивать экспортный потенциал», – отметил Воробьёв.В этом году главная тема выставки «Золотая осень» – цифровизация аграрного сектора. Регионы России делятся своими достижениями и лучшими практиками.
Воробьёв продемонстрировал стенд Подмосковья премьер-министру Михаилу Мишустину, зампреду правительства Дмитрию Патрушеву и министру сельского хозяйства России Оксане Лут. На стенде представлены цифровые технологии и ИИ-разработки, которые применяют или внедряют в сельское хозяйство региона.