Воробьёв рассказал об экспортном потенциале аграрной отрасли Подмосковья

оригинал Андрей Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Сельскохозяйственная отрасль Подмосковья имеет высокий экспортный потенциал. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая на агропромышленной выставке «Золотая осень 2025», которая открылась в Москве.



«За последние 10 лет мы наблюдаем рост в растениеводстве в четыре раза. Так, с 18 тысяч гектаров до 80 тысяч мы выросли по рапсу и сое. Это позволяет нам перерабатывать то, что мы производим, и иметь экспортный потенциал в разные страны. Кстати, по экспорту – очень интересные цифры. Могу сказать, что у нас стоимость одной тонны продукции на экспорт – около 2000 долларов. С Камчатки и с Сахалина – соизмеримо: около 1800. Это говорит о том, что высокий передел даёт добавочную стоимость. Мы считаем, что через наши сухие порты в контейнерах можно наращивать экспортный потенциал», – отметил Воробьёв.
В этом году главная тема выставки «Золотая осень» – цифровизация аграрного сектора. Регионы России делятся своими достижениями и лучшими практиками.

Воробьёв продемонстрировал стенд Подмосковья премьер-министру Михаилу Мишустину, зампреду правительства Дмитрию Патрушеву и министру сельского хозяйства России Оксане Лут. На стенде представлены цифровые технологии и ИИ-разработки, которые применяют или внедряют в сельское хозяйство региона.
Лора Луганская

