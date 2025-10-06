В Подольске на День города показали коллекцию авто и трюки на мотоциклах

06 октября 2025, 09:27

Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В парке имени Виктора Талалихина прошли масштабные празднования по случаю Дня города. Программа включала выступления профессиональных мотоциклистов, демонстрацию гоночных автомобилей и концерт с выставками и экскурсиями, сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.