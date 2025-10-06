В Подольске на День города показали коллекцию авто и трюки на мотоциклах
Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск
В парке имени Виктора Талалихина прошли масштабные празднования по случаю Дня города. Программа включала выступления профессиональных мотоциклистов, демонстрацию гоночных автомобилей и концерт с выставками и экскурсиями, сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.
Особое внимание зрителей привлек трюк «Вилли» — эффектная езда на заднем колесе, требующая от мотоциклиста исключительного чувства баланса. На площадке была представлена коллекция автомобилей от владельцев из Москвы, Московской и Калужской областей. Гости увидели как классические модели российского автопрома, так и уникальные тюнингованные машины.
По итогам выставки жюри выбрало победителей в номинациях: лучший интерьер, экстерьер и техническое совершенство. Безопасность мероприятия обеспечивали кинологи с собаками, среди которых были бельгийская овчарка Норд и русский охотничий спаниель Фил.
Читайте также: