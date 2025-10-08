В Павловском Посаде пройдёт фестиваль набойщиков платков и шалей

08 октября 2025, 11:20

В «Музее истории русского платка и шали» Павлово-Посадского городского округа 17 и 18 октября в седьмой раз состоится фестиваль «День русской набойки. Ремесло как искусство». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.







«Павловский Посад – один из старейших сохранившихся центров производства набивных платков и шалей, имеющий собственные традиции промысла. Гости праздника смогут попробовать себя в качестве набойщика рисунка на ткань, создать сувенирный платок или салфетку со своей неповторимой композицией и рисунком. Своё мастерство на фестивале продемонстрируют мастера кубовой и верховой набойки из Москвы, Эстонии, Санкт-Петербурга, Электростали и других городов», – отметили в ведомстве.