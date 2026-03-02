«Помочь найти свой путь и раскрыть потенциал»: Названа главная миссия наставников

02 марта 2026, 16:46

оригинал Фото: Минпросвещения РФ

2 марта в России отмечают День наставника. Наставники помогают человеку найти свой путь, раскрыть потенциал, стать достойным гражданином. Сегодня институт наставничества охватывает систему образования производственную сферу и социальную практику.





С 2023 года в России существует Всероссийское сообщество наставников-просветителей. Его основная цель – просветительская деятельность, рассказала «Радио 1» главный специалист управления социальных медиа и визуальных коммуникаций Центра просветительских инициатив Министерства просвещения России, координатор Юлия Малышевская. По её словам, сегодня в стране уже свыше 2500 наставников-просветителей.

«Сообщество создано для учителей, которые развивают в социальных сетях блоги на тему образования. Миссия нашего сообщества наставников-просветителей – наставничество в продвижении традиционных российских духовно-нравственных ценностей в соцсетях. Мы стали основателями такого нового уникального направления, как наставничества в социальных сетях. Мы хотим наполнить соцсети позитивным контентом, основанном на проверенных источниках», – рассказала наставник.

«В него входят 650 педагогов, развивающих блоги в соцсетях. Представляете, какая армия педагогов создаёт интересный контент? Его можно найти во «ВКонтакте» и на других площадках», – отметила собеседница «Радио 1».

«Любой педагог, который вступает в сообщество, может пройти необходимое обучение. Тогда вести соцсети он будет немного по-другому. Он будет понимать основную повестку образования, как правильно подать тот или иной информационный повод, рассказать про ту или иную акцию. То есть мы обучаем педагогов быть грамотными в социальных сетях», – заключила Юлия Малышевская.

«Если говорить о главных качествах наставника, то это искренность и честность по отношению к себе и к дети, которые находятся у нас в школе, которые читают наши блоги. Да, мы понимаем, что дети могут найти в интернете всё, что угодно. Наша задача – давать ту информацию, которая им будет интересна. Они должны почувствовать в этой информации значимость и поверить нам через тот пост, который они прочитают», – отметила Сергеева.

«У меня была ситуация, когда в 11-м классе ребёнок потерял единственного кормильца – отца. Мать при этом не могла передвигаться, и отец в семье был всем. Ребёнок пришёл ко мне. Я понимала ситуацию: надо было что-то делать, чтобы он реализовался. Помогли родители нашего класса. Мы собрали финансирование на обучение этого ребёнка, обеспечили его на три года. И ребёнок выбрал своё направление, что немаловажно. Более того – у нас получилось помочь ему получить водительские права. Это опять же мы сделали с родителями. Он выучился и поверил в себя», – поделилась наставник.