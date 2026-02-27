В Подмосковье прошло обучение организаторов и координаторов ЕГЭ-2026

27 февраля 2026, 22:04

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Московской области продолжают готовиться к проведению государственной итоговой аттестации. В региональном центре обработки информации прошло обучение муниципальных организаторов, ответственных за ЕГЭ, сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.