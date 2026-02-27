В Подмосковье прошло обучение организаторов и координаторов ЕГЭ-2026
В Московской области продолжают готовиться к проведению государственной итоговой аттестации. В региональном центре обработки информации прошло обучение муниципальных организаторов, ответственных за ЕГЭ, сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
Участники познакомились с нормативными документами, обсудили организационные вопросы, получили рекомендации по предотвращению нарушений регламента. Опытные коллеги поделились успешными практиками подготовки к экзаменам, ответили на вопросы новичков.
Помимо этого, состоялась встреча муниципальных координаторов, посвящённая подготовке к сдаче ЕГЭ в 11-х классах и участию в общероссийской тренировке, запланированной на 4 марта.
На совещании обсудили организацию защищённой сети передачи данных в пунктах проведения испытаний, а также проведение тренировки для выпускников 11-х классов по математике базового и профильного уровней.
