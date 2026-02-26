Подмосковье назвали одним из лидеров программы «Школа утилизации: электроника»

26 февраля 2026, 22:30

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

На площадке Министерства науки и высшего образования России наградили победителей федеральной экологической программы «Школа утилизации: электроника» по итогам 2025 года.





В числе лидеров оказалась Московская область, которая стала пионером проекта. Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования региона.

«Именно в Подмосковье 10 лет назад стартовала первая акция по сбору электроники среди школьников. Со временем программа превратилась в систематический процесс экологического воспитания, охватывающий сотни тысяч молодых россиян», – напомнили в ведомстве.