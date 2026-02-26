Подмосковье назвали одним из лидеров программы «Школа утилизации: электроника»
На площадке Министерства науки и высшего образования России наградили победителей федеральной экологической программы «Школа утилизации: электроника» по итогам 2025 года.
В числе лидеров оказалась Московская область, которая стала пионером проекта. Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования региона.
«Именно в Подмосковье 10 лет назад стартовала первая акция по сбору электроники среди школьников. Со временем программа превратилась в систематический процесс экологического воспитания, охватывающий сотни тысяч молодых россиян», – напомнили в ведомстве.Минобразования Московской области признали победителем конкурса в номинации «За системную работу по экологическому просвещению и формированию экокультуры».
Федеральная программа «Школа утилизации» реализуется с 2016 года при поддержке Минприроды, Минобрнауки и Минпросвещения России. Она охватывает 17 регионов.
За этот период программа стала мощной системой вовлечения учащихся, преподавателей, родителей и экоактивистов в сбор старых электронных устройств. Тем самым решается проблема растущего объёма электронного мусора.