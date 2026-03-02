Достижения.рф

Подмосковных педагогов пригласили на вебинар по наставничеству

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Подмосковные педагоги 3 марта смогут принять участие в вебинаре на тему наставничества в современной школе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.



Эксперты поделятся опытом выстраивания системы наставничества в школе. Участники обсудят систему наставничества как эффективный инструмент формирования квалифицированных педагогических кадров.

Особое внимание уделят развитию личности ребёнка через систему самоуправления и наставничества, роли наставников в профессиональном становлении молодых учителей русского языка. Рассмотрят разные формы и методы наставничества в преподавании точных наук.

Семинар начнётся в 15 часов. Необходима предварительная регистрация.

Трансляция будет доступна по ссылке.

Лора Луганская

