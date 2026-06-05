Портал «Добродел»: что это такое, какие услуги предоставляет и как им пользоваться жителям Подмосковья? Пошаговая инструкция
Портал «Добродел» за несколько лет превратился в один из ключевых инструментов взаимодействия жителей Московской области с органами власти. Через него можно сообщить о самых разных вопросах — от состояния дорог и дворов до благоустройства территорий и развития городской среды. Подробнее о работе сервиса и предоставляемых услугах читайте в материале «Радио 1».
Что такое «Добродел»
«Добродел» — единая книга жалоб и предложений Московской области, созданная в 2015 году в соответствии с постановлением правительства региона для взаимодействия жителей Подмосковья с органами исполнительной власти.
Инициатором создания портала выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Цифровой формат позволил жителям оперативно сообщать о возникающих вопросах, а профильным структурам — реагировать на обращения граждан в установленные сроки.
Портал работает по адресу: dobrodel.mosreg.ru. Также пользователям доступно мобильное приложение для смартфонов на платформах iOS и Android.
«Не нужно забывать, что мы работаем для жителей и "Добродел" очень хорошо нам об этом напоминает. Нам необходимо везде обеспечить позитивную динамику. Прошу это принять к сведению и брать пример с тех, кто своевременно отрабатывает обращения жителей. Считаю эту работу принципиально важной и определяющей качество деятельности власти», — отмечал Андрей Воробьев.
Как устроена работа системы «Добродел»
Любой житель Подмосковья может создать учетную запись и направить сообщение через портал. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте vmeste.mosreg.ru, выбрать соответствующую категорию, описать ситуацию и при необходимости приложить фотографии.
После публикации обращение проходит модерацию в течение двух дней. Далее сообщение направляется в Центр управления регионом Московской области и автоматически передается в профильное ведомство, муниципалитет или учреждение, отвечающее за решение вопроса.
Ответственное ведомство определяет исполнителя и устанавливает срок подготовки ответа. Как правило, он предоставляется заявителям в течение восьми рабочих дней. В ответе должна содержаться информация о выполнении работ либо указываться конкретный срок решения вопроса.
Позднее на портале появилась возможность возвращать обращения на доработку, если пользователю требуется дополнительное рассмотрение вопроса. Также были реализованы механизмы голосований и опросов жителей.
Какие вопросы можно решить через «Добродел»
Функционал портала охватывает широкий круг направлений, связанных с жизнью Московской области. Обращения распределяются по тематическим категориям, среди которых:
- автомобильные дороги,
- транспорт,
- благоустройство территорий,
- дворы и придомовые пространства,
- жилищно-коммунальное хозяйство,
- медицинские учреждения,
- образовательные организации,
- связь и интернет,
- экология,
- безопасность,
- физическая культура и спорт,
- имущественный контроль,
- работа МФЦ,
- проблемы бизнеса и другие направления.
Кроме сообщений о проблемах пользователи могут:
- направлять предложения;
- выражать благодарность;
- сообщать о вопросах бизнеса;
- участвовать в голосованиях и опросах;
- информировать о высокой кадастровой стоимости участка;
- отслеживать обращения на интерактивной карте;
- знакомиться со статистикой решения вопросов.
Для подготовки обращения пользователям рекомендуют максимально подробно описывать ситуацию и прикладывать фотографии. Такой подход позволяет быстрее определить место и характер вопроса.
«Добродел» — многофункциональная цифровая платформа
Со временем «Добродел» превратился в многофункциональную цифровую платформу, объединяющую различные сервисы для жителей Подмосковья.
В разделе досуга доступны сервисы, посвященные путешествиям по региону, активному долголетию, домам культуры, каткам и спортивным объектам.
Блок здравоохранения включает медицинскую карту, электронные рецепты, прикрепление к поликлинике и запись к врачу.
Через региональные электронные сервисы пользователи могут получать государственные услуги онлайн, оформлять документы, подавать заявления и пользоваться различными цифровыми сервисами для граждан и бизнеса.
Среди востребованных возможностей:
- подача обращений по вопросам ЖКХ;
- голосования по благоустройству территорий;
- запись к врачу и получение медицинских услуг;
- проверка и оплата коммунальных счетов;
- передача показаний счетчиков;
- сервисы для водителей и пешеходов;
- получение услуг МФЦ в электронном виде;
- оформление мер социальной поддержки;
- контроль успеваемости школьников и запись в кружки;
- использование онлайн-консультанта и чат-бота;
- сервис «Народный инспектор» для фотофиксации различных нарушений.
Как подать обращение через «Добродел»: пошаговая инструкция
Система портала «Добродел» работает четко: вы сообщаете о проблеме, а власти обязаны ответить вам в срок. Вот простая инструкция, как отправить обращение.
Шаг 1: Зарегистрируйтесь на портале
Без регистрации вы не сможете полноценно пользоваться сервисом. Сделать это можно двумя способами:
Через сайт:
1. Перейдите на официальный сайт dobrodel.mosreg.ru.
2. Внизу страницы находится вкладка «Личный кабинет».
3. После перехода на неё сайт перенаправит на портал государственных услуг Московской области, где в правом верхнем углу находится вкладка «Войти».
3. При нажатии система предложит авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) — то есть через учетную запись портала «Госуслуги». Это подтвердит вашу личность и упростит взаимодействие с ведомствами.
4. После вам придет письмо для подтверждения. Перейдите по ссылке из письма, чтобы активировать аккаунт.
Через мобильное приложение:
Скачайте приложение «Добродел» в RuStore, App Store или Google Play. Процесс регистрации аналогичен.
Шаг 2: Создайте новое обращение
После авторизации вы попадете в личный кабинет. Теперь можно отправлять жалобу.
1. Нажмите на кнопку «Создать обращение» или «Сообщить о проблеме» (на сайте) либо на значок «+» (в приложении).
2. Выберите тип обращения:
- «Сообщить о проблеме» — для жалоб на нарушения.
- «Внести предложение» — для идей по улучшению.
- «Выразить благодарность» — чтобы поблагодарить службы.
Шаг 3: Прикрепите фотографии
Фото — это ваше главное доказательство. Сделайте четкие снимки проблемы и загрузите их в форму.
- Формат: JPG, PNG, GIF или BMP.
- Размер: не более 10 МБ на одно фото.
- Количество: не больше 5 фотографий к одному обращению.
Шаг 4: Подробно опишите суть проблемы
В специальном поле напишите, что именно вас беспокоит. Старайтесь быть конкретным и лаконичным. Максимальная длина сообщения — 700 символов.
Пример хорошего описания: «На внутридворовом проезде у дома №15 по улице Ленина глубокая выбоина размером примерно 1х1,5 метра. Машины задевают днищем, есть риск аварии».
Шаг 5: Выберите категорию и адрес
Это ключевой этап, от которого зависит, в какое ведомство уйдет ваша жалоба.
- Укажите точный адрес проблемы. Система позволяет найти место на интерактивной карте или ввести адрес вручную. Без адреса обращение не будет принято в работу.
- Выберите категорию из списка, например: «Двор, придомовые территории», «Автомобильные дороги», «ЖКХ», «Медицина» или «Образование».
Шаг 6: Выберите режим видимости и отправьте
Система предложит выбрать, кто сможет видеть ваше обращение:
- Публичное: жалобу увидят все пользователи портала.
- Анонимное (закрытое): обращение видите только вы и чиновники. Ваши личные сведения не будут опубликованы.
Проверьте все введённые данные и нажмите кнопку «Отправить».
Шаг 7: Отслеживайте статус и получите ответ
После отправки ваше обращение пройдет модерацию (обычно до 2 рабочих дней) и будет направлено исполнителю. Следить за его судьбой можно в личном кабинете.
- Статусы обращений: «На рассмотрении», «В работе», «Решено», «Просрочено».
- Срок ответа — до 8 рабочих дней.
- Где смотреть ответ? В разделе «Мои обращения» или «Решения». Вам также придет уведомление на электронную почту.
Если у вас возникли технические проблемы с работой портала, звоните на бесплатную горячую линию: 8 800 550 50 30.
Как развивался портал «Добродел»
Портал начал работу 1 октября 2015 года и за несколько лет продемонстрировал стремительный рост аудитории.
К концу 2016 года на портале было зарегистрировано 262 тысячи пользователей, а количество сообщений превысило 420 тысяч.
В 2017 году жители Московской области направили через систему почти миллион сообщений.
В 2018 году число пользователей превысило 750 тысяч человек.
В 2019 году аудитория портала преодолела отметку в 1,5 миллиона пользователей.
В феврале 2019 года министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар сообщил, что с момента запуска проекта через портал поступило более двух миллионов обращений.
По состоянию на начало 2026 года на портале «Добродел» зарегистрировано уже три миллиона пользователей.
Результаты работы и признание на федеральном уровне
По данным Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области за годы работы портала, наиболее активно решались обращения, связанные с содержанием дворовых территорий, дорогами, уборкой мусора, обслуживанием многоквартирных домов и зимним содержанием территорий.
Значительное количество решений также было принято по социально значимым направлениям, включая медицину, образование и вопросы окружающей среды.
В 2015 году портал «Добродел» стал лауреатом Премии Рунета — общенациональной награды в области высоких технологий и электронных коммуникаций.
Проект был отмечен в номинации «За развитие региональных интернет-проектов», став одним из наиболее заметных цифровых решений для взаимодействия жителей региона с органами власти.