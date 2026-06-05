05 июня 2026, 10:59

Фото: скриншот из видео пресс-службы Мингосуправления МО

Портал «Добродел» за несколько лет превратился в один из ключевых инструментов взаимодействия жителей Московской области с органами власти. Через него можно сообщить о самых разных вопросах — от состояния дорог и дворов до благоустройства территорий и развития городской среды. Подробнее о работе сервиса и предоставляемых услугах читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что такое «Добродел» Как устроена работа системы «Добродел» Какие вопросы можно решить через «Добродел» «Добродел» — многофункциональная цифровая платформа Как подать обращение через «Добродел»: пошаговая инструкция Как развивался портал «Добродел» Результаты работы и признание на федеральном уровне

Что такое «Добродел»

«Не нужно забывать, что мы работаем для жителей и "Добродел" очень хорошо нам об этом напоминает. Нам необходимо везде обеспечить позитивную динамику. Прошу это принять к сведению и брать пример с тех, кто своевременно отрабатывает обращения жителей. Считаю эту работу принципиально важной и определяющей качество деятельности власти», — отмечал Андрей Воробьев.

Фото: скриншот dobrodel.mosreg.ru

Как устроена работа системы «Добродел»

Фото: скриншот из Google Play

Какие вопросы можно решить через «Добродел»

автомобильные дороги,

транспорт,

благоустройство территорий,

дворы и придомовые пространства,

жилищно-коммунальное хозяйство,

медицинские учреждения,

образовательные организации,

связь и интернет,

экология,

безопасность,

физическая культура и спорт,

имущественный контроль,

работа МФЦ,

проблемы бизнеса и другие направления.

направлять предложения;

выражать благодарность;

сообщать о вопросах бизнеса;

участвовать в голосованиях и опросах;

информировать о высокой кадастровой стоимости участка;

отслеживать обращения на интерактивной карте;

знакомиться со статистикой решения вопросов.

Фото: скриншот из приложения «Добродел»

«Добродел» — многофункциональная цифровая платформа

подача обращений по вопросам ЖКХ;

голосования по благоустройству территорий;

запись к врачу и получение медицинских услуг;

проверка и оплата коммунальных счетов;

передача показаний счетчиков;

сервисы для водителей и пешеходов;

получение услуг МФЦ в электронном виде;

оформление мер социальной поддержки;

контроль успеваемости школьников и запись в кружки;

использование онлайн-консультанта и чат-бота;

сервис «Народный инспектор» для фотофиксации различных нарушений.



Фото: скриншот из приложения «Добродел»



Как подать обращение через «Добродел»: пошаговая инструкция

Шаг 1: Зарегистрируйтесь на портале

Фото: скриншот uslugi.mosreg.ru

Шаг 2: Создайте новое обращение

«Сообщить о проблеме» — для жалоб на нарушения.

«Внести предложение» — для идей по улучшению.

«Выразить благодарность» — чтобы поблагодарить службы.

Фото: скриншот из приложения «Добродел»

Шаг 3: Прикрепите фотографии

Формат: JPG, PNG, GIF или BMP.

Размер: не более 10 МБ на одно фото.

Количество: не больше 5 фотографий к одному обращению.

Шаг 4: Подробно опишите суть проблемы

Шаг 5: Выберите категорию и адрес

Укажите точный адрес проблемы. Система позволяет найти место на интерактивной карте или ввести адрес вручную. Без адреса обращение не будет принято в работу.

Выберите категорию из списка, например: «Двор, придомовые территории», «Автомобильные дороги», «ЖКХ», «Медицина» или «Образование».

Фото: скриншот из приложения «Добродел»



Шаг 6: Выберите режим видимости и отправьте

Публичное: жалобу увидят все пользователи портала.

Анонимное (закрытое): обращение видите только вы и чиновники. Ваши личные сведения не будут опубликованы.

Шаг 7: Отслеживайте статус и получите ответ

Статусы обращений: «На рассмотрении», «В работе», «Решено», «Просрочено».

Срок ответа — до 8 рабочих дней.

Где смотреть ответ? В разделе «Мои обращения» или «Решения». Вам также придет уведомление на электронную почту.

Как развивался портал «Добродел»

Портал «Добродел» в старом оформлении (фото: медиасток.рф)

Результаты работы и признание на федеральном уровне