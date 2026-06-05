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Портал «Добродел»: что это такое, какие услуги предоставляет и как им пользоваться жителям Подмосковья? Пошаговая инструкция

Фото: скриншот из видео пресс-службы Мингосуправления МО

Портал «Добродел» за несколько лет превратился в один из ключевых инструментов взаимодействия жителей Московской области с органами власти. Через него можно сообщить о самых разных вопросах — от состояния дорог и дворов до благоустройства территорий и развития городской среды. Подробнее о работе сервиса и предоставляемых услугах читайте в материале «Радио 1».



Что такое «Добродел»


«Добродел» — единая книга жалоб и предложений Московской области, созданная в 2015 году в соответствии с постановлением правительства региона для взаимодействия жителей Подмосковья с органами исполнительной власти.

Инициатором создания портала выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Цифровой формат позволил жителям оперативно сообщать о возникающих вопросах, а профильным структурам — реагировать на обращения граждан в установленные сроки.

Портал работает по адресу: dobrodel.mosreg.ru. Также пользователям доступно мобильное приложение для смартфонов на платформах iOS и Android.
«Не нужно забывать, что мы работаем для жителей и "Добродел" очень хорошо нам об этом напоминает. Нам необходимо везде обеспечить позитивную динамику. Прошу это принять к сведению и брать пример с тех, кто своевременно отрабатывает обращения жителей. Считаю эту работу принципиально важной и определяющей качество деятельности власти», — отмечал Андрей Воробьев.

Фото: скриншот dobrodel.mosreg.ru

Как устроена работа системы «Добродел»


Любой житель Подмосковья может создать учетную запись и направить сообщение через портал. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте vmeste.mosreg.ru, выбрать соответствующую категорию, описать ситуацию и при необходимости приложить фотографии.

После публикации обращение проходит модерацию в течение двух дней. Далее сообщение направляется в Центр управления регионом Московской области и автоматически передается в профильное ведомство, муниципалитет или учреждение, отвечающее за решение вопроса.

Ответственное ведомство определяет исполнителя и устанавливает срок подготовки ответа. Как правило, он предоставляется заявителям в течение восьми рабочих дней. В ответе должна содержаться информация о выполнении работ либо указываться конкретный срок решения вопроса.

Позднее на портале появилась возможность возвращать обращения на доработку, если пользователю требуется дополнительное рассмотрение вопроса. Также были реализованы механизмы голосований и опросов жителей.

Фото: скриншот из Google Play

Какие вопросы можно решить через «Добродел»


Функционал портала охватывает широкий круг направлений, связанных с жизнью Московской области. Обращения распределяются по тематическим категориям, среди которых:
  • автомобильные дороги,
  • транспорт,
  • благоустройство территорий,
  • дворы и придомовые пространства,
  • жилищно-коммунальное хозяйство,
  • медицинские учреждения,
  • образовательные организации,
  • связь и интернет,
  • экология,
  • безопасность,
  • физическая культура и спорт,
  • имущественный контроль,
  • работа МФЦ,
  • проблемы бизнеса и другие направления.

Кроме сообщений о проблемах пользователи могут:
  • направлять предложения;
  • выражать благодарность;
  • сообщать о вопросах бизнеса;
  • участвовать в голосованиях и опросах;
  • информировать о высокой кадастровой стоимости участка;
  • отслеживать обращения на интерактивной карте;
  • знакомиться со статистикой решения вопросов.

Для подготовки обращения пользователям рекомендуют максимально подробно описывать ситуацию и прикладывать фотографии. Такой подход позволяет быстрее определить место и характер вопроса.

Фото: скриншот из приложения «Добродел»

«Добродел» — многофункциональная цифровая платформа


Со временем «Добродел» превратился в многофункциональную цифровую платформу, объединяющую различные сервисы для жителей Подмосковья.

В разделе досуга доступны сервисы, посвященные путешествиям по региону, активному долголетию, домам культуры, каткам и спортивным объектам.

Блок здравоохранения включает медицинскую карту, электронные рецепты, прикрепление к поликлинике и запись к врачу.

Через региональные электронные сервисы пользователи могут получать государственные услуги онлайн, оформлять документы, подавать заявления и пользоваться различными цифровыми сервисами для граждан и бизнеса.

Среди востребованных возможностей:
  • подача обращений по вопросам ЖКХ;
  • голосования по благоустройству территорий;
  • запись к врачу и получение медицинских услуг;
  • проверка и оплата коммунальных счетов;
  • передача показаний счетчиков;
  • сервисы для водителей и пешеходов;
  • получение услуг МФЦ в электронном виде;
  • оформление мер социальной поддержки;
  • контроль успеваемости школьников и запись в кружки;
  • использование онлайн-консультанта и чат-бота;
  • сервис «Народный инспектор» для фотофиксации различных нарушений.

Фото: скриншот из приложения «Добродел»

Как подать обращение через «Добродел»: пошаговая инструкция


Система портала «Добродел» работает четко: вы сообщаете о проблеме, а власти обязаны ответить вам в срок. Вот простая инструкция, как отправить обращение.

Шаг 1: Зарегистрируйтесь на портале


Без регистрации вы не сможете полноценно пользоваться сервисом. Сделать это можно двумя способами:

Через сайт:

1. Перейдите на официальный сайт dobrodel.mosreg.ru.
2. Внизу страницы находится вкладка «Личный кабинет».
3. После перехода на неё сайт перенаправит на портал государственных услуг Московской области, где в правом верхнем углу находится вкладка «Войти».
3. При нажатии система предложит авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) — то есть через учетную запись портала «Госуслуги». Это подтвердит вашу личность и упростит взаимодействие с ведомствами.
4. После вам придет письмо для подтверждения. Перейдите по ссылке из письма, чтобы активировать аккаунт.

Через мобильное приложение:

Скачайте приложение «Добродел» в RuStore, App Store или Google Play. Процесс регистрации аналогичен.

Фото: скриншот uslugi.mosreg.ru

Шаг 2: Создайте новое обращение


После авторизации вы попадете в личный кабинет. Теперь можно отправлять жалобу.

1. Нажмите на кнопку «Создать обращение» или «Сообщить о проблеме» (на сайте) либо на значок «+» (в приложении).
2. Выберите тип обращения:

  • «Сообщить о проблеме» — для жалоб на нарушения.
  • «Внести предложение» — для идей по улучшению.
  • «Выразить благодарность» — чтобы поблагодарить службы.
Фото: скриншот из приложения «Добродел»

Шаг 3: Прикрепите фотографии


Фото — это ваше главное доказательство. Сделайте четкие снимки проблемы и загрузите их в форму.
  • Формат: JPG, PNG, GIF или BMP.
  • Размер: не более 10 МБ на одно фото.
  • Количество: не больше 5 фотографий к одному обращению.

Шаг 4: Подробно опишите суть проблемы


В специальном поле напишите, что именно вас беспокоит. Старайтесь быть конкретным и лаконичным. Максимальная длина сообщения — 700 символов.

Пример хорошего описания: «На внутридворовом проезде у дома №15 по улице Ленина глубокая выбоина размером примерно 1х1,5 метра. Машины задевают днищем, есть риск аварии».

Шаг 5: Выберите категорию и адрес


Это ключевой этап, от которого зависит, в какое ведомство уйдет ваша жалоба.

  • Укажите точный адрес проблемы. Система позволяет найти место на интерактивной карте или ввести адрес вручную. Без адреса обращение не будет принято в работу.
  • Выберите категорию из списка, например: «Двор, придомовые территории», «Автомобильные дороги», «ЖКХ», «Медицина» или «Образование».
Фото: скриншот из приложения «Добродел»

Шаг 6: Выберите режим видимости и отправьте


Система предложит выбрать, кто сможет видеть ваше обращение:

  • Публичное: жалобу увидят все пользователи портала.
  • Анонимное (закрытое): обращение видите только вы и чиновники. Ваши личные сведения не будут опубликованы.

Проверьте все введённые данные и нажмите кнопку «Отправить».

Шаг 7: Отслеживайте статус и получите ответ


После отправки ваше обращение пройдет модерацию (обычно до 2 рабочих дней) и будет направлено исполнителю. Следить за его судьбой можно в личном кабинете.
  • Статусы обращений: «На рассмотрении», «В работе», «Решено», «Просрочено».
  • Срок ответа — до 8 рабочих дней.
  • Где смотреть ответ? В разделе «Мои обращения» или «Решения». Вам также придет уведомление на электронную почту.

Если у вас возникли технические проблемы с работой портала, звоните на бесплатную горячую линию: 8 800 550 50 30.

Как развивался портал «Добродел»


Портал начал работу 1 октября 2015 года и за несколько лет продемонстрировал стремительный рост аудитории.

К концу 2016 года на портале было зарегистрировано 262 тысячи пользователей, а количество сообщений превысило 420 тысяч.

В 2017 году жители Московской области направили через систему почти миллион сообщений.

Портал «Добродел» в старом оформлении (фото: медиасток.рф)

В 2018 году число пользователей превысило 750 тысяч человек.

В 2019 году аудитория портала преодолела отметку в 1,5 миллиона пользователей.

В феврале 2019 года министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар сообщил, что с момента запуска проекта через портал поступило более двух миллионов обращений.

По состоянию на начало 2026 года на портале «Добродел» зарегистрировано уже три миллиона пользователей.

Результаты работы и признание на федеральном уровне


По данным Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области за годы работы портала, наиболее активно решались обращения, связанные с содержанием дворовых территорий, дорогами, уборкой мусора, обслуживанием многоквартирных домов и зимним содержанием территорий.

Значительное количество решений также было принято по социально значимым направлениям, включая медицину, образование и вопросы окружающей среды.

Фото: медиасток.рф

В 2015 году портал «Добродел» стал лауреатом Премии Рунета — общенациональной награды в области высоких технологий и электронных коммуникаций.

Проект был отмечен в номинации «За развитие региональных интернет-проектов», став одним из наиболее заметных цифровых решений для взаимодействия жителей региона с органами власти.
Анастасия Чинкова

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