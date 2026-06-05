В Подмосковье за месяц отремонтировали более 1500 лифтов
Свыше полутора тысяч лифтов отремонтировали в многоквартирных домах Московской области в мае текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Работы провели профессиональные подрядчики, которые взаимодействуют с диспетчерскими службами и управляющими компаниями.
«Больше всего лифтов починили в округе Балашиха — 170. На втором месте по этому показателю округ Люберцы (167), на третьем — Мытищи (164), на четвёртом Ленинский (155), а замыкает топ-5 Одинцовский округ (140)», — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что все вопросы, касающиеся общего имущества многоквартирного дома, жильцы могут решать с помощью приложения «Госуслуги. Дом». Через него можно отправлять заявку на ремонт, оплачивать счета, общаться с соседями в официальном чате, а также получать полную информацию относительно капремонта.