В Подмосковье за месяц отремонтировали более 1500 лифтов

05 июня 2026, 09:45

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше полутора тысяч лифтов отремонтировали в многоквартирных домах Московской области в мае текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Работы провели профессиональные подрядчики, которые взаимодействуют с диспетчерскими службами и управляющими компаниями.





«Больше всего лифтов починили в округе Балашиха — 170. На втором месте по этому показателю округ Люберцы (167), на третьем — Мытищи (164), на четвёртом Ленинский (155), а замыкает топ-5 Одинцовский округ (140)», — говорится в сообщении.