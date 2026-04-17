Жителям Подмосковья рассказали о записи в ветклинику через приложение «Добродел»
Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Записаться на приём в ветеринарную клинику Московской области владельцы питомцев могут с помощью приложения «Добродел». Об этом сообщает пресс-служба Мингоусправления Московской области.
Для записи нужно выбрать раздел «Домашние животные», ссылка на который размещается на главной странице приложения, а затем пункт «Запись к ветеринару».
«При записи пользователю предложат выбрать клинику из списка или по карте, указать специализацию врача и записаться к кому-то из предложенного перечня на удобную дату и время», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что в приложении «Добродел» есть госуслуги, электронный дневник, проверка очереди в детский сад и ряд других подмосковных цифровых сервисов.