Подмосковье претендует на награды в 4 номинациях Всероссийской премии туризма
Московская область вошла в шорт-лист V Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства». Торжественная церемония награждения лауреатов и финалистов пройдет 14 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
По итогам первого этапа конкурса Подмосковье стало финалистом сразу в нескольких номинациях. В номинации «Регион паркового туризма и смысловых пространств» учитывали результаты Всероссийской премии «Парки России», Национальной премии индустрии развлечений и отдыха «Хрустальное колесо» и премии «ПРО-ПАРК». Московская область вошла в число лучших регионов по развитию парков, общественных пространств и мест для досуга.
Регион также стал финалистом в номинации «Регион музейного туризма». Эксперты оценивали результаты Всероссийской туристической премии «Маршрут года» и рекомендации участников экосистемы «Россия вдохновляет на путешествия». Московскую область отметили разнообразием музейных маршрутов, исторических объектов и культурных мероприятий, которые привлекают туристов со всей страны.
В номинации «Регион семейного туризма и отдыха» оценивали качество туристической инфраструктуры, удобство и доступность объектов для всей семьи. Рейтинг формировали на основе экспертной оценки и результатов Всероссийской туристической премии «Маршрут года». Московская область предложила программы, которые интересны как взрослым, так и детям, включая тематические парки, интерактивные музеи и развлекательные пространства.
Кроме того, Подмосковье вошло в число финалистов в номинации «Регион событийного туризма». Рейтинг составили по данным Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Регион активно развивает фестивали, спортивные и культурные мероприятия, которые привлекают тысячи гостей и формируют туристический имидж области.
Всего в шорт-лист премии вошли 50 регионов в 19 официальных номинациях. Финалистов определяли на основе предложений профессиональных конкурсов, рейтингов, рекомендаций отраслевых объединений, а также членов Попечительского совета и жюри премии. Лауреатов определят дистанционно через голосование.
Всероссийская премия «Регионы туризма и гостеприимства» направлена на развитие и продвижение отечественной индустрии гостеприимства, её вручают по итогам прошедшего года. Премия — часть национальной туристической экосистемы «Россия вдохновляет на путешествия». В 2025 году конкурс проводят в память о Геннадии Шаталове, его создателе, который внес значительный вклад в развитие внутреннего туризма.
Подмосковье в очередной раз подтверждает свой статус одного из самых привлекательных регионов для путешествий и отдыха, объединяя культурные, природные и развлекательные ресурсы, которые делают отдых комфортным и интересным для всей семьи. Участие в премии позволяет демонстрировать достижения региона на федеральном уровне и укрепляет имидж Московской области как одного из лидеров туристической индустрии России.
