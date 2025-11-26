Подмосковье претендует на награды в 4 номинациях Всероссийской премии туризма

26 ноября 2025, 11:54

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Московская область вошла в шорт-лист V Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства». Торжественная церемония награждения лауреатов и финалистов пройдет 14 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.