Хореографическая студия «Улыбка» из Ивантеевки отпраздновала юбилей
В доме культуры «Юбилейный» в Ивантеевке прошёл большой праздничный концерт, посвящённый 10-летию хореографического коллектива «Улыбка». В зале был аншлаг, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
За десятилетие коллектив превратился в профессиональную танцевальную школу, воспитанники которой побеждают на региональных конкурсах, выступают на всех площадках и праздниках округа.
«В этот день хочется передать слова поздравления и благодарности от имени главы округа Максима Красноцветова. 10 лет – большой срок для такого коллектива. И, конечно, ничего бы получилось бы без этого локомотива, который создал студию и ведёт его вперёд», – сказала со сцены замглавы Пушкинского Елена Панькив.
Локомотивом она назвала создателя и бессменного руководителя студии Альмиру Полякову. Ей удалось сформировать не просто танцевальную школу, а коллектив с уникальной атмосферой. За 10 лет поставлено более 70 танцев, получено множество наград.
«У меня лучшая работа в мире. Я работаю там, где всей душой хочу работать. Я работаю с детьми, а дети – лучшее, что есть в этом мире для меня», – призналась Полякова.Сейчас в коллективе – около 200 воспитанников разного возраста. Дети осваивают хип-хоп, классику, народные танцы. Воспитанники студии завоевали Гран-при конкурса «Танцы без границ», становились лауреатами международных фестивалей. Сама Полякова удостоена премии губернатора «Наше Подмосковье».
В декабре 24 воспитанника студии представят танцевальную программу в международном центре «Артек».