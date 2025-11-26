Хореографическая студия «Улыбка» из Ивантеевки отпраздновала юбилей

26 ноября 2025, 10:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В доме культуры «Юбилейный» в Ивантеевке прошёл большой праздничный концерт, посвящённый 10-летию хореографического коллектива «Улыбка». В зале был аншлаг, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.





За десятилетие коллектив превратился в профессиональную танцевальную школу, воспитанники которой побеждают на региональных конкурсах, выступают на всех площадках и праздниках округа.

«В этот день хочется передать слова поздравления и благодарности от имени главы округа Максима Красноцветова. 10 лет – большой срок для такого коллектива. И, конечно, ничего бы получилось бы без этого локомотива, который создал студию и ведёт его вперёд», – сказала со сцены замглавы Пушкинского Елена Панькив.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский



«У меня лучшая работа в мире. Я работаю там, где всей душой хочу работать. Я работаю с детьми, а дети – лучшее, что есть в этом мире для меня», – призналась Полякова.